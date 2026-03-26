Merval - acciones argentina

La economía argentina está atravesada por el detalle diario de activos argentinos, bonos de deuda y la cotización del dólar. Pasadas las 12 de este jueves 26 de marzo, se dieron a conocer todos los valores con una reducción del riesgo país a diferencia de jornadas anteriores y el dólar perforando la barrera de los $1400.

Los activos argentinos operan en forma mixta a media rueda. Las acciones del panel MERVAL muestran una leve suba de 0,1%, mientras que los ADRs en Nueva York alternan alzas y bajas según la especie. Lo mismo sucede con los bonos de la deuda pública y en cuanto al riesgo país, bajó a 585 puntos.

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

Cotización del dólar de este jueves 26 de marzo

El dólar oficial perforó los $1400 y al promediar la rueda, cotizó a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta. La caída se da en un contexto de mayor oferta de divisas por la buena cosecha de cereales que ya están comenzando.

Esto se dio en la previa de una licitación en la que el Gobierno saldrá a buscar US$ 500 millones con dos instrumentos: uno con vencimiento en 2027 y otro en 2028.