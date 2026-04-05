Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

La lucha que sostiene el Gobierno nacional para bajar la inflación data desde el día uno en el que inició su gestión al frente de la Casa Rosada el presidente Javier Milei.

En las últimas horas, el primer mandatario dio una entrevista exclusiva al medio español, El Debate, en donde habló de este y otros temas concernientes a la economía argentina y al destino del país de cara a la segunda parte de su mandato.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS

Evolución de los precios y Reservas

Como es habitual en sus discursos, Milei destacó que la Argentina que heredó del gobierno de Alberto Fernández estaba al borde del colapso: “La inflación corría al 54 % mensual. En diciembre de 2023 estaba en ese nivel”, rememoró.

En ese sentido, hizo mención a las deudas que el país mantenía con importadores por cerca de 50.000 millones de dólares.

“Tenía reservas internacionales netas negativas. Estábamos en una condición muy, muy precaria como para poder enfrentar el pago de deuda que teníamos”, señaló.

Para Milei, la principal medida para salir de esta crisis fue el ajuste del gasto público que él define como “sin precedentes”: “En seis meses terminamos con el déficit fiscal. En el lapso de seis meses nosotros hicimos un ajuste fiscal de 15 puntos del PIB”.

Y calificó a su medida como “el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad”. “Bajamos un 30 % el gasto público en términos reales. En términos de dinero, le devolvimos a los argentinos 90.000 millones de dólares”.

Incluso, mostró su sorpresa por cómo reaccionó la economía con estas medidas: “La teoría económica dice que un proceso como ese suele ser híper recesivo. Nos auguraban algo peor que la Gran Depresión. Cuando llegamos, el PIB traía una caída por arrastre estadístico de 3,5 puntos del PIB y cerramos con una caída del 1,8 puntos del PIB. Eso quiere decir que en realidad el PIB subió”, explicó.

Javier Milei y su visión económica. Foto: Presidencia

Asimismo, Milei se refirió a los precios y recalcó que “la inflación mayorista ya está por debajo del 1% mensual. Es decir, pasó a viajar al 13 o 12 % anual”. De todos modos, reconoció que el descenso de la inflación minorista es un proceso lento y que depende de varios factores estructurales: “La inflación al consumidor tiene más retrasos, ya que sufre ajustes de tarifas y demás, con lo cual es mucho más difícil perforar esa línea”.

Y al finalizar, señaló que los precios de los servicios públicos aún necesitan ajustes: “Todavía quedan las correcciones de precios regulados, los relativos a materias primas y el salto en el precio del petróleo”, mencionó en su análisis económico.