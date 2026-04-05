Trámites en ARCA Foto: ARCA

Desde esta semana, miles de contribuyentes dejaron atrás una de las sanciones más cuestionadas del sistema tributario argentino. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la eliminación del estado de “CUIT limitada” para quienes no habían respondido requerimientos o controles electrónicos, una medida que, en la práctica, paralizaba la operatoria diaria de personas, monotributistas y empresas.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución General 5832/2026, publicada en el Boletín Oficial, y marca un giro en la lógica de fiscalización: menos castigos automáticos y mayor foco en el cumplimiento voluntario.

Qué significa que ARCA elimine la limitación de la CUIT

Hasta ahora, no responder a un requerimiento electrónico podía derivar en una sanción severa: la CUIT pasaba a estado “limitado”. Esto implicaba, entre otras cosas:

imposibilidad de emitir facturas,

trabas para operar con bancos,

dificultades para realizar trámites fiscales,

alertas negativas frente a terceros.

En la práctica, se trataba de una doble penalización: además de la falta o demora original, el contribuyente quedaba prácticamente bloqueado, incluso cuando intentaba regularizar su situación.

Con la nueva normativa, este estado administrativo deja de existir. A partir de ahora, ARCA ya no podrá limitar la CUIT solo por la falta de respuesta a controles electrónicos.

Trámites en ARCA Foto: ARCA

Por qué ARCA tomó esta decisión ahora

El cambio no es casual. Responde a una reconfiguración normativa que había quedado inconclusa. El antiguo Sistema de Acciones de Control Electrónico (SIACE) permitía aplicar esa sanción, pero fue reemplazado por el Programa de Promoción del Cumplimiento Voluntario, que apunta a inducir la regularización sin bloquear la actividad económica.

El problema era que la limitación de la CUIT seguía vigente en la normativa anterior, generando un desfasaje legal. La Resolución 5832/2026 viene a corregir ese error y unificar criterios.

En términos simples: se elimina un castigo que ya no encajaba con el nuevo esquema de control.

A quiénes beneficia directamente la medida

El impacto es inmediato y alcanza a:

monotributistas,

trabajadores independientes,

pymes,

profesionales,

empresas que tenían su CUIT limitada únicamente por este motivo.

En muchos casos, el desbloqueo de la CUIT permite retomar la facturación y la operatoria normal sin tener que realizar trámites adicionales complejos. De todos modos, ARCA recomienda ingresar al sistema registral para verificar el estado actualizado.

Atención: responder sigue siendo obligatorio

Un punto clave: que no se limite la CUIT no significa que los requerimientos puedan ignorarse. La falta de respuesta seguirá teniendo consecuencias, pero por otra vía.

Según la nueva normativa, los incumplimientos serán considerados dentro del Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER). Esto puede influir en:

la categoría fiscal asignada,

la probabilidad de controles futuros,

el acceso a determinados beneficios o facilidades.

Es decir, el enfoque cambia, pero el control no desaparece.

Un alivio burocrático en un contexto sensible

La eliminación de la CUIT limitada llega en un momento crítico para la economía, donde la liquidez, la posibilidad de facturar y la continuidad operativa son claves para miles de contribuyentes.

El cambio fue bien recibido por profesionales en Ciencias Económicas, que venían advirtiendo que el sistema anterior resultaba desproporcionado, especialmente ante omisiones menores o errores formales.

Trámites en ARCA Foto: Foto generada con IA

Qué pasa con otras causales de limitación

Es importante aclarar que ARCA no eliminó todas las posibles limitaciones de la CUIT. Aún pueden existir restricciones por otras razones, como:

falta de domicilio fiscal electrónico,

inconsistencias registrales,

incumplimientos graves reiterados.

Lo que se eliminó es una causal específica, muy frecuente y conflictiva, vinculada exclusivamente a los controles electrónicos.

Un cambio de enfoque que marca tendencia

Más allá de lo técnico, la medida envía una señal política y administrativa: incentivar el cumplimiento sin asfixiar la actividad económica. Para muchos contribuyentes, representa el fin de una sanción que paralizaba más de lo que ordenaba.

Desde esta semana, el sistema es más flexible, aunque no menos exigente. La diferencia es clave: ya no se bloquea todo por una sola falla.