Aumento de colectivos en el AMBA:

Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

En febrero continúa la actualización de las tarifas de los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), siendo afectadas las 104 líneas desde este miércoles 18.

De esta manera, el boleto mínimo tendrá una suba del 31,35% en este primer tramo y acumulará un aumento que alcanzará el 41,46% en marzo respecto del valor actual.

La medida, presentada por la Secretaría de Transporte el pasado lunes 9 de febrero, fue sometida a una instancia de participación ciudadana antes de ponerla en marcha. Con estos nuevos precios, las tarifas se acercan a los valores de los colectivos que dependen de CABA y de PBA, que se actualizan cada mes por inflación más 2%.

Aumento de colectivo Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Cuándo sube y cuánto costará el boleto de colectivo en el AMBA

El boleto mínimo, que comprende tramos de 0 a 3 kilómetros, pasará a costar:

$650 desde el 18 de febrero

$700 desde el 16 de marzo

Cabe señalar que quienes utilicen la Tarjeta SUBE sin registrar, el valor será mayor.

Cuánto costará el boleto de colectivo desde el 18 de febrero

0-3 km : $650 (sin SUBE registrada: $1.033,50)

3-6 km : $724,09 (sin SUBE registrada: $1.151,30)

6-12 km : $779,87 (sin SUBE registrada: $1.239,99)

12-27 km : $835,71 (sin SUBE registrada: $1.328,78)

Más de 27 km: $891,16 (sin SUBE registrada: $1.416,94)

Cuánto costará el boleto de colectivo desde el 16 de marzo

0-3 km : $700 (sin SUBE registrada: $1.113)

3-6 km : $779,78 (sin SUBE registrada: $1.239,85)

6-12 km : $839,86 (sin SUBE registrada: $1.335,38)

12-27 km : $899,99 (sin SUBE registrada: $1.430,98)

Más de 27 km: $959,71 (sin SUBE registrada: $1.525,94)

Qué líneas aumentan el boleto de colectivos en el AMBA

La actualización impacta en 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, atravesando más de una jurisdicción.

Entre los colectivos afectados se encuentran 1, 2, 8, 9, 15, 28, 55, 60, 86, 92, 100, 106, 129, 152, 168, 176, 188 y 197, así como otras que operan en el AMBA.

Qué pasa con los descuentos en el boleto de colectivo

El nuevo esquema sigue teniendo en cuenta los principales descuentos, tales como la Tarifa Social, que ofrece un 55% de descuento para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, personal de casas particulares y otros grupos alcanzados.

También se mantiene la Red SUBE, que otorga descuentos en combinaciones dentro de las dos horas (aplica a colectivos, trenes y subtes).