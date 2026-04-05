ANSES jubilados Foto: Foto generada con IA

Abril vuelve a traer una de las consultas más frecuentes entre jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales: cuándo se cobra según el último número del DNI. Para quienes tienen el documento terminado en 2, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó las fechas exactas de pago, junto con los nuevos montos actualizados, que este mes llegan con un aumento del 2,9% y la continuidad del bono extraordinario para los haberes más bajos.

El cronograma de pagos de abril 2026 está organizado, como todos los meses, por tipo de prestación y terminación del DNI, con fechas escalonadas que buscan ordenar la acreditación de los haberes y evitar demoras en los bancos. Para los DNI finalizados en 2, la mayoría de los pagos comenzarán a acreditarse desde el martes 14 de abril, aunque hay algunas excepciones según cada beneficio.

Jubilaciones y pensiones: cuándo cobran los DNI terminados en 2

Para los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, ANSES estableció que el pago correspondiente a abril se realizará el 14 de abril de 2026. Este grupo es uno de los más esperados cada mes, ya que además del aumento por movilidad, mantiene vigente el bono extraordinario de $70.000.

Con la actualización de abril, el haber mínimo base del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) queda en $380.319,31, pero con el bono incluido, el total a cobrar asciende a $450.319,31.

En el caso de los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, el pago para DNI terminado en 2 está programado para el lunes 27 de abril. Para este segmento, el haber máximo del sistema se fijó en $2.559.188,80, según las resoluciones oficiales.

Asignación Universal por Hijo y otras asignaciones

Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen DNI terminado en 2 también cobrarán el 14 de abril. El monto total actualizado de la AUH en abril 2026 es de $136.666 por hijo, aunque como es habitual, ANSES deposita mensualmente el 80% del monto.

De esta manera:

Pago directo mensual: $109.332,80

Monto retenido (20%): $27.333,20, que se cobra de forma acumulada una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

La AUH por hijo con discapacidad alcanza este mes los $445.003, con el mismo esquema de retención.

ANSES jubilados Foto: Foto generada con IA

Pensiones No Contributivas y PUAM

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen un cronograma distinto. Para quienes tienen DNI terminado en 2, el pago se inicia el lunes 13 de abril. Los montos varían según el tipo de pensión:

PNC por invalidez y por vejez: $336.223,52

PNC para madres de siete hijos: $450.319,31

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $374.255,44

Estos beneficios también recibieron el aumento del 2,9% correspondiente a la inflación registrada en febrero y, en algunos casos, el refuerzo extraordinario.

Qué conviene tener en cuenta antes de ir a cobrar

ANSES recuerda que los haberes permanecen depositados en la cuenta, por lo que no es obligatorio presentarse en el banco el mismo día del cronograma. Además, toda la información detallada de cada liquidación puede consultarse ingresando a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Abril vuelve a mostrar un esquema previsional basado en actualizaciones mensuales, con aumentos atados a la inflación y refuerzos focalizados en los ingresos más bajos. Para quienes tienen el DNI terminado en 2, las fechas ya están definidas, y el calendario permite planificar con anticipación los cobros del mes.