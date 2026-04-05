Voucher educativo 2026: quiénes pueden acceder.

El voucher educativo es una ayuda económica que el Estado destina a familias con hijos en edad escolar que asisten a colegios privados con subvención estatal. En abril de 2026, el programa sigue en marcha y crece la consulta sobre quiénes pueden acceder.

El objetivo de esta asistencia es aliviar el costo de las cuotas y acompañar la continuidad educativa de los estudiantes. Para postularse, es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos:

Tener hijos de hasta 18 años

Que concurran a instituciones privadas con al menos un 75% de aporte estatal

Que los ingresos del grupo familiar no superen los 7 salarios mínimos

Contar con DNI y acreditar residencia legal en el país por al menos 2 años

Tener los datos personales actualizados en Mi ANSES

El beneficio alcanza a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario.

Cómo saber si te corresponde el voucher educativo. Foto NA.

Voucher educativo 2026: el paso a paso para inscribirse

El trámite se realiza de forma online y debe hacerlo uno de los adultos responsables:

Crear una cuenta o ingresar en la app Mi Argentina

Entrar a la web oficial del programa de vouchers educativos

Completar la información personal y del grupo familiar

Cargar los datos del estudiante

Revisar y enviar la solicitud

Después de enviar el formulario, se puede seguir el estado del trámite desde la misma plataforma.

Cómo consultar si fuiste aprobado para recibir el voucher educativo en 2026

Para saber si la solicitud fue aceptada, hay que:

Ingresar al sitio oficial con usuario y contraseña

Ir a la sección de solicitudes

Verificar el estado del trámite

Si la inscripción es rechazada, el sistema detalla el motivo y da la opción de presentar un reclamo dentro de los 5 días.

Voucher educativo 2026: quiénes pueden acceder.

Vouchers Educativos. Foto: NA

Errores comunes que pueden dejarte afuera

Hay algunas situaciones que pueden impedir acceder o mantener el beneficio:

Si el CUIL del estudiante ya fue utilizado en otra solicitud

Si el alumno no tiene condición de regular

Si se acumulan dos cuotas impagas, el beneficio se suspende

Con tres cuotas sin pagar, se da de baja definitivamente

Un punto clave: la inscripción no tiene costo y no hace falta recurrir a gestores. Desde el Gobierno recomiendan no compartir datos personales por teléfono o redes sociales para evitar estafas.