Voucher educativo 2026: quiénes pueden acceder, requisitos y cómo inscribirse paso a paso
Con el programa vigente en 2026, te contamos quiénes pueden acceder al voucher educativo, cuáles son los requisitos clave y cómo hacer la inscripción online paso a paso para no perder el beneficio.
El voucher educativo es una ayuda económica que el Estado destina a familias con hijos en edad escolar que asisten a colegios privados con subvención estatal. En abril de 2026, el programa sigue en marcha y crece la consulta sobre quiénes pueden acceder.
El objetivo de esta asistencia es aliviar el costo de las cuotas y acompañar la continuidad educativa de los estudiantes. Para postularse, es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos:
- Tener hijos de hasta 18 años
- Que concurran a instituciones privadas con al menos un 75% de aporte estatal
- Que los ingresos del grupo familiar no superen los 7 salarios mínimos
- Contar con DNI y acreditar residencia legal en el país por al menos 2 años
- Tener los datos personales actualizados en Mi ANSES
El beneficio alcanza a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario.
Voucher educativo 2026: el paso a paso para inscribirse
El trámite se realiza de forma online y debe hacerlo uno de los adultos responsables:
- Crear una cuenta o ingresar en la app Mi Argentina
- Entrar a la web oficial del programa de vouchers educativos
- Completar la información personal y del grupo familiar
- Cargar los datos del estudiante
- Revisar y enviar la solicitud
Después de enviar el formulario, se puede seguir el estado del trámite desde la misma plataforma.
Cómo consultar si fuiste aprobado para recibir el voucher educativo en 2026
Para saber si la solicitud fue aceptada, hay que:
- Ingresar al sitio oficial con usuario y contraseña
- Ir a la sección de solicitudes
- Verificar el estado del trámite
Si la inscripción es rechazada, el sistema detalla el motivo y da la opción de presentar un reclamo dentro de los 5 días.
Errores comunes que pueden dejarte afuera
Hay algunas situaciones que pueden impedir acceder o mantener el beneficio:
- Si el CUIL del estudiante ya fue utilizado en otra solicitud
- Si el alumno no tiene condición de regular
- Si se acumulan dos cuotas impagas, el beneficio se suspende
- Con tres cuotas sin pagar, se da de baja definitivamente
Un punto clave: la inscripción no tiene costo y no hace falta recurrir a gestores. Desde el Gobierno recomiendan no compartir datos personales por teléfono o redes sociales para evitar estafas.