El calendario de pagos de febrero para jubilados y pensionados volvió a ponerse en marcha esta semana, pero la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que tendrá una interrupción inusual debido a los feriados de Carnaval. Este cambio impactará directamente en la fecha en la que miles de adultos mayores podrán acceder a su haber mensual.

Durante los primeros días del mes, ANSES comenzó a liquidar los haberes correspondientes a febrero siguiendo el esquema tradicional organizado según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Sin embargo, la llegada del primer fin de semana extra largo de 2026 obligó a modificar el orden habitual.

¿Por qué se interrumpe el calendario de pagos?

El lunes 16 y el martes 17 de febrero serán feriados nacionales inamovibles por Carnaval. Esto implica que las entidades bancarias permanecerán cerradas durante dos días consecutivos, a los que se suman el sábado y el domingo anteriores. En total, serán cuatro días sin actividad financiera ni administrativa, lo que genera un corte en el cronograma de pagos.

Esta interrupción afecta especialmente a quienes perciben haberes mínimos y que todavía no habían cobrado antes del comienzo del fin de semana largo.

Aumento de febrero: cuánto suben los haberes

Los jubilados y pensionados reciben en febrero un incremento del 2,85%, calculado según la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia la inflación de dos meses previos. En este caso, el ajuste surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, publicado por el INDEC.

Cómo quedó el nuevo cronograma de pagos

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

Feriados sin actividad bancaria: lunes 16 y martes 17 de febrero

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero

Qué deben tener en cuenta los jubilados

La interrupción del cronograma significa que quienes todavía no habían cobrado antes del fin de semana largo deberán esperar hasta el miércoles 18 de febrero para acceder a su haber. ANSES recuerda que no habrá actividad bancaria durante los feriados y que la atención se retomará de manera normal una vez finalizada la pausa.

Además, se recomienda revisar las fechas oficiales a través de los canales de ANSES para evitar confusiones y concurrencias innecesarias a los bancos durante días sin atención.