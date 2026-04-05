Uno por uno, los indicadores que marcarán el pulso de la economía esta semana y cuáles son las prioridades del oficialismo

En lo que fue una semana corta, marcada por feriados y festividades, el escenario económico contó con distintos acontecimientos y hechos. En paralelo, se difunden más indicadores que marcarán el pulso de la semana que está por venir.

Caputo expresó preocupación por la recuperación económica

Durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario, el Ministro de Economía admitió que tiene cierta preocupación en la velocidad a la que ocurre la recuperación económica y, a su vez, confesó que la inflación de marzo podría quebrar la tendencia a la baja.

“Por ahí el EMAE (actividad económica) de febrero da para abajo, por ahí la inflación del mes pasado (por la nafta y educación) de más alta, no importa. No nos va a desviar del rumbo. Vamos a llegar a la meta”, manifestó el funcionario, en un contexto donde el consumo no logra repuntar y los datos sobre crecimiento económico parecieran enfriarse.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

En otro tramo de su charla, Caputo apuntó contra los economistas que piden devaluar para que la Argentina se vuelva más competitiva. “Tenemos que terminar de comernos el cuento. Encuentro patético a los que dicen eso. Le toman el pelo a la gente. No se si lo hacen porque les pagan o por desconocimiento”, sentenció.

La pobreza bajó al 28,2%

En ese contexto, el último dato sobre pobreza e indigencia que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mostró una caída hacia el cierre el 2025.

Y es que, en el segundo semestre de ese año la pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas y cerró en 28,2%. El índice bajó 3,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto al primer semestre y se ubicó como la cifra más baja desde 2018, cuando cerró en 27,3%. Con respecto a la indigencia, el número final del 2025 cerró en 6,3% (0,6 p.p. menos) y alcanzó a casi 2 millones de personas.

Sin embargo, este dato evidencia que todavía hay 13 millones de personas que continúan bajo esta condición.

La recaudación tributaria

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó el último miércoles que la recaudación de los recursos tributarios de marzo fue de $16 billones.

En términos interanuales, aumentó un 26,2%, aunque cayó en términos reales y volvió a quedar debajo de la inflación proyectada para ese período. El efecto de la baja en los impuestos y las retenciones generó una menor recaudación para el Estado.

A su vez, el número final quedó por debajo de lo total recaudado en febrero ($16,2 billones). De esta manera, en el primer trimestre se recaudaron $50.640.483 millones (+22,7% interanual), consolidando una tendencia de crecimiento nominal, aunque con heterogeneidad entre los distintos componentes del sistema tributario.

El INDEC difunde datos sobre la industria

Abril trae consigo nuevos informes sobre los sectores de la economía, entre los que se encuentra la industria. Este es uno de los más afectados: el último dato arrojó un retroceso del 3,2% interanual en enero, y marcó la séptima caída del sector: julio (-0,7%), agosto (-4,2%), septiembre (-0,2%), octubre (-2,7%), noviembre (-8,8%), diciembre (-4%) y enero (-3,2%). En cuanto a las divisiones, diez de las dieciséis subclases cerraron con variaciones negativas.

Es por eso que el informe del INDEC será clave para conocer el estado actual de la industria, en un contexto donde no logra repuntar y sigue manteniéndose por debajo de la media.

El resto de los datos

Distribución del ingreso (cuarto trimestre 2025).

Pesca (febrero).

Minería (febrero).

Construcción (febrero).

Servicios públicos (enero).

El BCRA cerró el primer trimestre con más de US$4.300 millones comprados

Dentro de la “fase 4 del programa monetario, el Banco Central ya lleva adquiridos US$4.386 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Esta semana se hizo de US$424 millones y cerró con sus reservas internacionales en US$44.427 millones.

El BCRA cerró el primer trimestre con más de US$4.300 millones comprados Foto: REUTERS

Esto quiere decir que la entidad financiera ya compró más del 40% de la meta pactada a finales del 2025. Santiago Bausili, presidente del BCRA, junto al exdirector y actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, presentaron el programa en donde fijaron un monto que ronda entre los US$10.000 millones y US$17.000 millones, dependiendo el aumento de la base monetaria.

El esquema del Banco Central se da en un escenario donde el dólar se mantiene en torno a los $1.400, siendo el tipo de cambio mayorista el único que culminó por debajo de ese número.