Descuentos con Cuenta DNI para este domingo de Pascua. Foto: Generada con Gemini IA

Cuenta DNI, la red de beneficios que ofrece el Banco Provincia,otorga este domingo 5 de abril una serie de descuentos para aprovechar y abaratar los costos en los gastos y en salidas a principios del cuarto mes del año.

Como casi todos los fines de semana, la billetera virtual da beneficios y promociones bancarias que cuidan el bolsillo de sus beneficiarios.

Descuentos con Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Descuentos de Cuenta DNI para este domingo 5 de abril de 2026

Son varios los rubros que tienen descuentos y promociones con Cuenta DNI para este domingo 5 de abril de 2026. Algunos de ellos son:

En transporte: descuentos todos los días pagando los viajes con NFC, sin tope de reintegro y con la tarjeta de débito adherida.

En marcas destacadas: ahorro de hasta un 30% con tope de reintegro por comercio, por persona de hasta $15.000 en locales como Havanna, La Fonte C’Oro, Lucciano’s y Grido.

En ferias y mercados bonaerenses: también hay descuento de hasta el 40% con tope de reintegro unificado de hasta $6.000 por semana y por persona. Este beneficio se puede acumular con otras promociones.

En YPF Full: ahorro para este domingo en gastronomía con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona a través de QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.

En gastronomía: este domingo hay un 25% de descuento con tope de reintegro de $8.000 por persona y por semana. Este beneficio no se acumula con otras promociones del mismo día y es sobre compras con Cuenta DNI, a través de QR o Clave DNI, con dinero en cuenta.

Descuentos con Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Consejos útiles para aprovechar al máximo los descuentos y beneficios de Cuenta DNI

Siempre se aconseja priorizar promos sin tope de reintegro para maximizar el ahorro. En ese sentido, es aconsejable concentrar compras grandes y alcanzar los límites semanales.

También es útil usar beneficios en comercios de cercanía para gastos diarios. Pagar siempre con la app (no con tarjeta) para que aplique el descuento.

Y por último, resulta muy importante verificar locales adheridos antes de comprar.