Outlet en Villa Crespo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Moda, precios de liquidación, gastronomía y música en vivo. Esa es la combinación que este sábado convertirá a uno de los barrios más comerciales de Buenos Aires en el epicentro del consumo inteligente. Villa Crespo será escenario de una jornada especial pensada tanto para vecinos como para turistas, con más de 80 outlets adheridos y rebajas que llegan hasta el 50%.

La iniciativa forma parte del Circuito Outlets, un evento impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de dinamizar la actividad comercial, potenciar los polos barriales y ofrecer una experiencia urbana diferente, más allá de una simple tarde de compras.

Cuándo es el Circuito Outlets y qué zonas abarca

El evento se realizará este sábado 11 de abril, entre las 15 y las 20 horas, y se desarrollará dentro de un perímetro estratégico del barrio, donde históricamente se concentran los locales outlet.

Las calles límite del circuito son:

Avenida Corrientes

Avenida Córdoba

Avenida Scalabrini Ortiz

Avenida Juan B. Justo

Durante cinco horas, este sector de Villa Crespo funcionará como un centro comercial a cielo abierto, con promociones especiales, propuestas gastronómicas y actividades culturales que acompañarán el recorrido.

Re! Outlet Foto: redes

Descuentos de hasta el 50% en indumentaria y calzado

Uno de los grandes atractivos del Circuito Outlets son los descuentos exclusivos, que en algunos casos alcanzan el 50% en productos seleccionados. La oferta abarca principalmente:

Ropa femenina, masculina e infantil

Calzado urbano y deportivo

Accesorios y marroquinería

Artículos de temporadas anteriores

Todos los locales participantes estarán identificados y podrán consultarse a través de un mapa virtual oficial, disponible durante la jornada para facilitar el recorrido de los visitantes.

Qué marcas participan del evento

El Circuito Outlets contará con la presencia de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, lo que convierte al evento en una oportunidad ideal para renovar el guardarropa a precios más bajos.

Algunas de las firmas confirmadas incluyen:

Levi’s Outlet

Prüne

Portsaid

Cardón

Desiderata

Wanama y Wanama Kids

Equus

Ossira

Akiabara

Cheeky

Mimo & Co

Samsonite

Grimoldi Outlet

La diversidad de marcas permite encontrar opciones para distintos estilos, edades y presupuestos, algo que explica por qué Villa Crespo se consolidó como uno de los polos outlet más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Mucho más que compras: música, arte y gastronomía

El evento no se limita a las promociones. Durante toda la tarde habrá DJ sets en vivo, intervenciones artísticas realizadas por ilustradores y espacios especialmente diseñados para sacar fotos y compartir en redes sociales, una característica clave para atraer al público joven y potenciar la viralización del evento.

Además, varios locales gastronómicos del barrio se sumarán con menús promocionales, lo que transforma la salida en un plan completo: compras, comida y entretenimiento en un mismo recorrido urbano.

Adidas abrió un factory outlet en Recoleta Urban Mall. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Una estrategia para impulsar el comercio local

El Circuito Outlets se enmarca dentro del programa Buenos Aires 24 horas, una política pública que busca activar la economía barrial, fortalecer el comercio de cercanía y fomentar el uso de los espacios urbanos de manera segura y atractiva.

En un contexto de consumo más cauteloso, el formato outlet gana protagonismo como una alternativa que beneficia tanto a los comerciantes como a los consumidores, ofreciendo precios más accesibles sin resignar calidad ni experiencia.

Una oportunidad para aprovechar

Para quienes buscan moda de marca con descuentos reales, el Circuito Outlets de Villa Crespo representa una oportunidad concreta. La combinación de precios promocionales, variedad de locales y propuestas culturales convierte a esta jornada en una de las más atractivas del calendario comercial porteño.

Sin dudas, este sábado el barrio será mucho más que un punto de paso: será el lugar ideal para comprar, pasear y disfrutar de una experiencia diferente en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires.