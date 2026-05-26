La Justicia británica ordenó que Argentina exponga sus activos financieros. Foto: Reuters

El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió un apartado especial dedicado a evaluar el impacto financiero de los juicios internacionales que enfrenta Argentina. Las autoridades del organismo multilateral destacaron los resultados favorables obtenidos por el equipo jurídico nacional en la apelación por la expropiación de YPF y además ponderaron el reciente arreglo alcanzado con los bonistas remanentes que requiere la aprobación definitiva del Congreso.

La conducción del Fondo Monetario ratificó los términos del acuerdo alcanzado con los inversores que quedaron fuera de las reestructuraciones soberanas previas. El reporte oficial especificó las condiciones del trámite parlamentario en curso: “Tras largas negociaciones, en marzo de 2026 se llegó a un acuerdo con los acreedores que no participaron en los canjes de deuda de 2005/2010 y se ha presentado al Congreso la legislación que autoriza los pagos asociados”.

Los auditores aportaron precisiones sobre la estrategia legal diseñada por el Ministerio de Economía para dirimir el litigio de los denominados Cupones PBI. Esta causa judicial específica arrastra una sentencia en contra originada por la alteración de los índices estadísticos durante administraciones anteriores y la Justicia del Reino Unido impuso al Estado nacional la obligación de abonar una suma que asciende a los 1.500 millones de euros.

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Los funcionarios de la Secretaría de Finanzas mantuvieron reuniones informales con los beneficiarios del fallo británico durante los meses de enero y septiembre de 2025 y los representantes de los fondos extranjeros transmitieron de forma directa a las autoridades argentinas sus hipótesis fundamentales para dar cumplimiento al dictamen judicial. En tanto, los emisarios de la Casa Rosada manifestaron su preferencia por resolver la controversia de manera global una vez concluidos los pagos a los disidentes.

La intención del Gobierno apunta a encuadrar cualquier desembolso futuro dentro de las partidas presupuestarias autorizadas por el programa financiero vigente. Las proyecciones del FMI avalaron el comportamiento del equipo económico argentino frente a las exigencias de los demandantes internacionales y dictaminaron: “Dado el compromiso y la intención de las autoridades de liquidar los atrasos, el personal evalúa que se están haciendo esfuerzos de buena fe”.

Fondos Buitre

El relevamiento de la Udef internacional subrayó la vigencia de las negociaciones de buena fe con la corporación Mobil Exploration para saldar un reclamo de 196 millones de dólares. El documento del organismo recordó la persistencia de otras dos controversias legales que continúan bajo análisis formal: La agencia estatal francesa Bpifrance Assurance Export mantiene una demanda contra el país ante la Corte Suprema por supuestos incumplimientos de contratos de obra pública.

Es por eso que el máximo tribunal de Justicia evalúa el recurso de la entidad europea tras el rechazo previo de la Corte de Apelaciones por motivos vinculados a la prescripción temporal. Las autoridades regulatorias monitorean en paralelo las instancias procesales correspondientes al juicio promovido por la firma Titan Consortium, corporación internacional que reclama compensaciones económicas por los perjuicios financieros derivados de la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

La evaluación de los equipos técnicos del FMI concluyó que el escenario judicial global no representa un peligro inminente para la utilización de las asignaciones de divisas. Los especialistas descartaron que el desarrollo de los litigios en los estrados neoyorquinos y europeos altere las metas del programa de reformas estructurales y ratificaron la sustentabilidad de la estrategia argentina ante los tribunales del extranjero.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) destrabó un giro de US$1000 millones a favor de Argentina tras convalidar la segunda revisión del plan económico oficial. Sin embargo, el organismo multilateral fijó una postura estricta hacia el gobierno de Javier Milei sobre la necesidad de apurar la liberación del mercado cambiario para las empresas.

Los técnicos consideran que la permanencia prolongada de las restricciones frena la reactivación económica y altera la competitividad de las exportaciones nacionales. La conducción del FMI supeditó el éxito de las próximas etapas del programa a una mayor agresividad oficial en el desmantelamiento de los controles financieros.

Además, el organismo recomendó avanzar de forma inmediata en una liberalización adicional a medida que el ingreso de divisas de la cosecha normalice el circuito comercial. El staff report de la entidad internacional justificó esta presión técnica tras advertir que la normalización cambiaria resulta indispensable para garantizar la acumulación sustentable de reservas de libre disponibilidad.