Miramar de Ansenuza ofrece descuentos del 20% en hoteles y gastronomía durante temporada baja. Foto: cordobaturismo.gov.ar

Miramar de Ansenuza quiere romper con la lógica de la temporada alta y demostrar que el turismo puede sostenerse durante todo el año. Con ese objetivo, la Municipalidad y el Centro Comercial local lanzaron este jueves la campaña “Escápate a Miramar”, una iniciativa que ofrece descuentos del 20% en alojamientos, gastronomía, comercios y excursiones durante mayo, junio, agosto y septiembre, los meses históricamente más tranquilos para la actividad turística.

La propuesta ya suma más de 40 comercios adheridos y apunta a consolidar al destino cordobés como una alternativa cercana y accesible para escapadas de fin de semana. La estrategia no solo busca atraer visitantes, sino también mantener en movimiento la economía local en períodos donde la demanda suele caer de manera considerable.

Turismo en Miramar de Ansenuza: una estrategia para impulsar las escapadas de fin de semana

Uno de los aspectos más destacados del programa es el trabajo conjunto entre el sector público y privado. El Centro Comercial de Miramar avanzó en acuerdos con cámaras empresariales y centros comerciales de distintas localidades de Córdoba para promocionar la campaña de manera directa entre miles de potenciales turistas. La intención es captar nuevos visitantes que todavía no conocen la región y ampliar el alcance del destino más allá del turismo habitual.

Miramar de Ansenuza quiere demostrar que el turismo puede sostenerse durante todo el año en Córdoba. Foto: Wikipedia

Desde la organización destacan que el plan apunta a generar movimiento económico genuino en meses considerados de baja temporada, fortaleciendo la actividad comercial y turística local mediante beneficios concretos para quienes elijan visitar la localidad.

Hoteles, cabañas y gastronomía con descuentos en Miramar

La oferta turística incluida en la promoción es amplia y diversa. En alojamiento participan hoteles, complejos, cabañas, posadas y departamentos temporarios. Entre ellos figuran: Shanti, Cuatro Estaciones, Tres Chañares, La Estación, Posada de Campo, La Aldea Ecoposada, Andaluhe, Balmir, MirLoren, Los Naranjos, Estrella Azul, Amanecer Petit, Alas del Sol, Costa Bonita, Aromas del Mar, El Pinar, Hotel Miramar, Marchetti, Costa Marina, Lagoon Suites, Laguna Suites, B.M Alojamiento Miramar y Complejo Tres Soles.

La propuesta suma más de 40 comercios adheridos y apunta a consolidar al destino cordobés como una alternativa. Foto: cordobaturismo.gov.ar

La gastronomía también se suma con doce establecimientos adheridos, entre ellos: Renacer Petit Restaurante, Pueblo Ansenuza Restaurante, Macarena Pizza Resto, La Aldea Cocina, Pomodoro Pizza-Resto, Don Prego y De Sangre Italiana, además de bares y comedores tradicionales de la localidad.

Para quienes buscan compras, artesanías o actividades recreativas, la campaña incluye descuentos en locales de indumentaria, regalería y excursiones. Participan comercios como: Artesanías Marymonte, Marea Indumentaria, Infinity Up y AJ Indumentaria, además de propuestas turísticas como Estrella Azul Excursiones y Empresa Mar Chiquita.

Miramar de Ansenuza apuesta al turismo durante las cuatro estaciones

Desde la organización remarcan que el objetivo va más allá de una promoción puntual. La apuesta es posicionar a Miramar de Ansenuza como un destino activo durante las cuatro estaciones, capaz de sostener flujo turístico incluso en los meses fríos. La campaña también busca reforzar una idea cada vez más presente en las economías regionales: que el crecimiento turístico depende, en gran medida, de la articulación entre el Estado y el sector privado.

La apuesta es posicionar a Miramar de Ansenuza como un destino activo durante las cuatro estaciones del año. Foto: Wikipedia

Con precios más accesibles, promociones especiales y la tranquilidad característica de la costa de la laguna Mar Chiquita, Miramar aparece como una opción concreta para quienes buscan una escapada cercana sin resignar servicios, gastronomía ni propuestas recreativas.