Cuenta DNI: todas las ofertas y promociones del lunes 13 al viernes 17 de abril
Desde carnicerías y supermercados hasta librerías y universidades, todos los descuentos que ofrece la billetera virtual del Banco Provincia esta semana.
Abril inició su tercera semana y Cuenta DNI invita a sus más de 10 millones usuarios a seguir ahorrando con sus múltiples promociones, descuentos y ofertas para alivianar el bolsillo.
En el cuarto mes del 2026, los comercios de cercanía amplían sus ofertas brindando mayores beneficios. Uno de ellos tiene lugar de lunes a viernes, con un 20% de descuento en carnicerías. A su vez, el tope establecido es de $5.000 semanales, que se alcanza con consumos de $25.000. Pescaderías y granjas entran en la propuesta.
Es uno de los puntos más importantes de descuentos y promociones para dinamizar las compras diarias de las familias, pero no es el único. ¿Cuántos y cuáles son los demás?
Los descuentos de Cuenta DNI para esta semana
Comercios de cercanía
- Incluye carnicerías.
- Brinda 20% de descuento de lunes a viernes.
- El tope es de $5.000 por semana, y se alcanza con $25.000 en consumos.
Marcas destacadas
- Ofrece 30% de ahorro todos los días.
- Tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona.
- Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido.
Supermercados
- Diversas cadenas de supermercados de toda la provincia brindan descuentos cada día de la semana.
- Jubilados y pensionados a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.
Ferias y mercados bonaerenses
- Establece 40% de descuento todos los días.
- Tope de $6.000 por semana.
Universidades
- Llega con 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses.
- Tope de $6.000 por semana.
Librerías
- Otorga 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.
- No tiene tope de reintegro.
Farmacias y perfumerías
- Cada miércoles y jueves tiene 10% de descuento, en comercios adheridos.
- Sin tope de reintegro.
- Además, los fines de semana hay una promoción especial durante todo abril. La misma es en estaciones de servicio.
FULL YPF
- Cuenta con 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos.
- Tope de reintegro de $8.000 por semana.
- La promoción no aplica para la compra de combustibles.
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