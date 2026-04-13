Ofertas en marzo Foto: Banco Provincia

Abril inició su tercera semana y Cuenta DNI invita a sus más de 10 millones usuarios a seguir ahorrando con sus múltiples promociones, descuentos y ofertas para alivianar el bolsillo.

En el cuarto mes del 2026, los comercios de cercanía amplían sus ofertas brindando mayores beneficios. Uno de ellos tiene lugar de lunes a viernes, con un 20% de descuento en carnicerías. A su vez, el tope establecido es de $5.000 semanales, que se alcanza con consumos de $25.000. Pescaderías y granjas entran en la propuesta.

Descuento en carnicerías con Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Es uno de los puntos más importantes de descuentos y promociones para dinamizar las compras diarias de las familias, pero no es el único. ¿Cuántos y cuáles son los demás?

Los descuentos de Cuenta DNI para esta semana

Comercios de cercanía

Incluye carnicerías.

Brinda 20% de descuento de lunes a viernes.

El tope es de $5.000 por semana, y se alcanza con $25.000 en consumos.

Marcas destacadas

Ofrece 30% de ahorro todos los días.

Tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona.

Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano’s y Grido.

Supermercados

Diversas cadenas de supermercados de toda la provincia brindan descuentos cada día de la semana.

Jubilados y pensionados a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.

Ferias y mercados bonaerenses

Establece 40% de descuento todos los días.

Tope de $6.000 por semana.

Universidades

Llega con 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses.

Tope de $6.000 por semana.

Librerías

Otorga 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia.

No tiene tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías

Cada miércoles y jueves tiene 10% de descuento, en comercios adheridos.

Sin tope de reintegro.

Además, los fines de semana hay una promoción especial durante todo abril. La misma es en estaciones de servicio.

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