Balance cambiario: en un año sin cepo, los argentinos compraron más de US$52.000 millones. Foto: via REUTERS

Desde que el Gobierno dispuso el fin del cepo cambiario para las personas físicas, en abril del 2025, los argentinos compraron US$ 52.365 millones para atesoramiento. Se trata del número más alto desde 2019 en materia anual.

Los datos corresponden al Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que publicó este viernes el Banco Central.

Banco Central de la República Argentina. Foto: REUTERS

En el mes de mayo del año pasado (primero completo para el análisis) la compra bruta de dólares fue US$ 3.968 millones. Desde entonces, en los doce meses siguientes se compraron US$ 52.365 millones. Esa cifra se compensó, en parte, por las ventas de dólares de las personas (US$ 12.509 millones). Teniendo en cuenta ello, la salida neta de divisas para atesoramiento (compra-venta neta) fue US$ 39.856 millones.

En ese contexto, el BCRA informó también el viernes que la cuenta corriente del balance cambiario fue positiva en US$ 1.333 millones en abril y un año antes había sido negativa.

Con ese resultado comercial positivo y por colocaciones de deuda, las reservas internacionales del BCRA aumentaron el cuarto mes del año en US$ 2.464 millones.

El dato de las consultoras

La dolarización de los argentinos está en la mira de economistas, mercados y el FMI. Según la consultora Analytica los sectores industriales y de la energía, aportan los dólares a la economía gracias a los mejores términos de intercambio y a una nivel de actividad que en el agregado es positivo pero que en ciertos sectores aún opera por debajo que el año pasado.

JP Morgan, banco de inversiones, Foto NA

Meses atrás JP Morgan publicó que la compra neta de dólares de los argentinos para este año sería US$ 20.000 millones y US$ 30.000 millones el próximo. Ya con el dato que publicó el BCRA el viernes, en solo cuatro meses se llegó casi a la mitad de la cifra que espera el organismo para este año.

El Banco Central compró 70 millones de dólares y extendió su racha positiva en el mercado de cambios

El Banco Central consolidó su tendencia compradora en el mercado de cambios al acumular 97 jornadas consecutivas con saldo a favor. Tras la última rueda operativa de la semana, la autoridad monetaria nacional sumó nuevos dólares a sus arcas y elevó el nivel total de las reservas internacionales por encima de los 48.100 millones de dólares.

La entidad monetaria nacional adquirió una suma total de 70 millones de dólares durante la última rueda de la semana cambiaria. Esta nueva intervención oficial consolidó una racha positiva de 97 jornadas consecutivas con compras en el sector mayorista y el saldo acumulado permitió que las reservas internacionales brutas de la institución alcanzaran un total de 48.191 millones de dólares.

Los registros de las jornadas previas mostraron una fuerte aceleración en la captación de divisas norteamericanas por parte del organismo financiero. La autoridad bancaria sumó unos 447 millones de dólares durante la sesión del pasado jueves, por lo que esa jornada se posicionó formalmente como la segunda jornada con mayor volumen de compras netas en lo que va del año.

El balance de los últimos meses ratificó el dinamismo de la plaza cambiaria a pesar de la inactividad excepcional del pasado 2 de enero. El período mensual con mayor volumen de operaciones comerciales correspondió al mes de abril gracias a una absorción oficial de 2.769 millones de dólares, mientras que el mercado financiero aguarda la publicación de las planillas con el resto de las cotizaciones de la divisa.