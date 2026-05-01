Luis Caputo y Javier Milei. Foto: X @LuisCaputoAR

El Banco Central sumó 78 jornadas consecutivas de compras en el mercado cambiario con el objetivo de robustecer las Reservas.

En la última jornada de abril, la entidad compró USD 207 millones y, en lo que en lo que va del 2026, superan los 7.000 millones de dólares.

banco Central Foto: Foto generada con IA Canal 26

La cifra representa más del 71% de la meta fijada para este año. Solo en abril, el monto adquirido fue de 2.769 millones de dólares.

El nivel más alto de reservas durante el gobierno de Javier Milei se registró en febrero, cuando ascendieron a USD 46.905 millones, el mayor registro desde 2018.

Dólar Foto: NA

Las proyecciones oficiales de compra para el 2026 se ubican entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, dependiendo de la oferta de divisas y la demanda de pesos.