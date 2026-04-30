Cotización del dólar. Foto: REUTERS

El dólar finalizó la semana operando a la baja y encadenando su tercer descenso seguido. En las pizarras del Banco Nación, la cotización para la venta descendió de $1.415 a $1.410, mientras que en el segmento mayorista, donde operan bancos y grandes firmas, la divisa retrocedió un 0,7% para ubicarse en $1.391. Con este movimiento, aunque el billete minorista reflejó un leve avance del 0,40% en el mes de abril de 2026, acumuló una contracción del 4,7% desde el inicio del año.

El repliegue del tipo de cambio encontró su explicación en dos pilares: un incremento en la liquidación de divisas por parte del sector agropecuario y una mejora en las expectativas tras el éxito del Gobierno en el mercado local, donde captó US 850 millones para cubrir compromisos financieros. Además, influyó que el Banco Central mantuvo un ritmo de intervención más moderado durante gran parte de la semana.

banco Central Foto: Foto generada con IA Canal 26

Según la consultora Outlier, las liquidaciones del campo promediaron los US127 millones diarios en abril, un nivel “acorde con la estacionalidad asociada a la época de cosecha”. Sin embargo, en la jornada de cierre, la entidad que preside Santiago Bausili sorprendió al mercado con una compra agresiva de USD 207 millones.

De esta manera, el organismo acumula adquisiciones por USD 2.769 millones en lo que va de abril y totaliza US$7.151 millones en el año. Las señales oficiales respecto a que se “mantendrá el esquema cambiario” ayudaron a calmar la demanda, a la espera de que los ingresos del agro se intensifiquen en el corto plazo.

Riesgo país y acciones argentinas: cómo operó la economía argentina este jueves 30 de abril

Mientras el riesgo país se contrajo un 1% hasta los 567 puntos básicos, los bonos soberanos mostraron una recuperación promedio del 0,7%. Sin embargo, la renta variable no acompañó la tendencia internacional. Pese a que Wall Street operó al alza tras la confirmación de que la Reserva Federal no modificará las tasas de interés, las acciones argentinas mostraron debilidad. En Buenos Aires, el Merval apenas avanzó un 0,1%, y en Nueva York los ADRs locales registraron rojos de hasta el 3,5%.

El economista Gustavo Ber analizó que, ante los balances positivos de las tecnológicas en Estados Unidos, “Wall Street intenta recuperar un tono más calmo”, mientras que los activos locales se mueven con cautela ante el análisis del panorama político. Ber añadió que “los inversores buscan señales respecto al horizonte para el plan económico y la agenda de reformas, claves para la determinación de expectativas y decisiones de los agentes. También se monitorea la respuesta de los aliados políticos ya que son importantes para lograr avances en el Congreso”.

Acciones argentinas en Estados Unidos. Foto: Reuters.

Con 77 jornadas consecutivas de saldo a favor, el Banco Central ya cubrió el 69% de su meta de compras para 2026. Desde el inicio del nuevo programa monetario en enero, las adquisiciones netas rozan los US$7.000 millones. Para sostener este ritmo sin generar desequilibrios, el Banco Central expandió la base monetaria, mientras el Tesoro absorbió el excedente de liquidez mediante la colocación de deuda en moneda nacional, evitando que el circulante presione sobre la inflación o el valor de la divisa.