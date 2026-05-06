Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: archivo NA

El Gobierno pagó obligaciones por US$800 millones con el FMI, mientras que aguarda por un nuevo desembolso pendiente de US$1.000 millones.

El pago en cuestión se refiere a los intereses al préstamo del FMI en la gestión de Mauricio Macri por US$44.000 millones, que luego se extendió a la gestión Alberto Fernández y en abril se amplió por la gestión Javier Milei con un crédito adicional por US$20.000 millones.

Logo FMI. Archivo: Reuters

De este modo, entre 2018 y febrero pasado, Argentina abonó al organismo US$15.149 millones en intereses, lo que representa el 30% del monto original del préstamo.

A la espera de la segunda revisión

A mediados de abril, el staff técnico aprobó la auditoria que traía al menos tres meses de demora y deslizó la posibilidad de que Argentina debía adoptar algunas medidas complementarias para una aprobación total.

Equipo económico con el FMI. Foto: REUTERS

Tras el documento dado a conocer durante la Asamblea de Primavera del organismo, el Banco Central tomó algunas medidas como la flexibilización de los encajes y en parte removió restricciones de acceso al mercado de cambios.

La firma del Staff Level Agreement, que se conoció hace ya casi tres semanas, es una condición necesaria, pero no suficiente para dar por aprobada la revisión.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: archivo NA

El último paso es la reunión del Board, donde los directores representantes de todos los países miembros, levantan la mano y sellan la revisión.

Es recién en ese momento en que se habilita el desembolso previsto para el tramo.

Fondo Monetario Internacional Foto: REUTERS

En el Gobierno descuentan que ese paso se dará, pero desde el FMI aún no indicaron en qué momento se reunirá el comité que preside Kristalina Georgieva.

El balance de las Reservas

Tras el último pago, las reservas brutas se redujeron US$728 millones a US$44.483 millones. El pago se realizó comprándole DEGs a los Estados Unidos. Si el FMI hubiese remitido los US$1.000 millones (también en DEGs) la operación no hubiese impactado en las reservas del Banco Central.

La falta de precisiones sobre la capacidad de Argentina para pagar el vencimiento de julio mantiene el riesgo país por encima de los 500 puntos.

JP Morgan. Foto: NA

Este último pago se financió en parte con la colocación de AO27 y AO28 que se realizó el lunes pasado.