Wall Street, acciones argentinas

El optimismo se apoderó de los mercados tras conocerse que Fitch Ratings mejoró la perspectiva crediticia para la Argentina. Como consecuencia de este reporte, este miércoles 6 de mayo se registró un retroceso en el riesgo país y un repunte de hasta el 10% en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

En el mercado cambiario, el dólar oficial mostró un leve descenso, posicionándose en $1.410 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Por su parte, las cotizaciones financieras operaron en $1.425,92 para el MEP y $1.480,12 para el Contado con Liquidación (CCL).

Un dato clave de la jornada fue la caída de 26 unidades en el indicador del JP Morgan, lo que dejó al riesgo país en 528 puntos básicos.

En Nueva York, los activos argentinos vivieron una sesión de fuertes ganancias. Los papeles que lideraron las subas fueron Ternium con un salto del 11,7%, seguidos por el Banco Macro (9%), Banco Supervielle (7,4%) y BBVA (7,2%).

Finalmente, la brecha cambiaria y las distintas cotizaciones cerraron de la siguiente manera:

Dólar Blue : $1.380 para la compra y $1.400 para la venta.

Dólar Mayorista : $1.385 compra / $1.396 venta.

Dólar MEP : $1.424.

Dólar CCL : $1.477.

Dólar Tarjeta: $1.833.

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

Pulgar arriba de Fitch: mejoró la calificación de deuda de Argentina, aunque advirtió por inflación, reservas y elecciones 2027

La agencia Fitch Ratings subió la nota crediticia de Argentina al observar “balances externos y fiscales estructuralmente mejorados”, así como “avances en las reformas económicas” y un “sólido superávit comercial impulsado por el sector energético”. Si bien se estima una expansión del PBI del 3,2% para 2026, la calificadora alertó al Gobierno sobre la inflación remanente, el bajo nivel de reservas netas y las tensiones políticas vinculadas a las elecciones de 2027.

La novedad se dio a conocer mientras el presidente Javier Milei encara una nueva gira por Estados Unidos. El jefe de Estado llegó a Los Ángeles durante la madrugada de este miércoles 6 de mayo para participar en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken. Este ascenso en la calificación representó un paso fundamental, dado que sitúa a la Argentina más cerca de la categoría B que ostentaba en 2016 bajo la presidencia de Mauricio Macri, optimizando sus posibilidades de regresar al mercado voluntario de deuda internacional.

Luis Caputo Foto: Foto: Agencia NA / Claudio Fanchi

De acuerdo al reporte de la entidad, “la calificación de Argentina refleja una mejora estructural en los balances fiscales y externos, avances en las reformas económicas, mejores perspectivas para la acumulación de reservas internacionales y nuestra expectativa de que el gobierno asegure el financiamiento adecuado para cubrir sus obligaciones de deuda”.

A pesar de eso, los analistas aclararon que “la calificación está limitada por una posición de liquidez internacional que sigue siendo débil para gestionar posibles choques de confianza -a los que Argentina ha sido particularmente vulnerable-, así como por la alta inflación y un historial de inestabilidad macroeconómica”.