Equipo económico con el FMI. Foto: REUTERS

El Gobierno puso en marcha un mecanismo financiero para saldar el vencimiento de US$800 millones con el FMI.

Economía compró Derechos Especiales de Giro al Tesoro de Estados Unidos por US$819 millones.

El funcionario del gobierno de Trump elogió el plan económico de Javier Milei. Foto: REUTERS

Esta es la tercera vez que el Ministerio de Economía ejecuta este tipo de mecanismos y sirve para cubrir vencimientos de deuda que debían pagarse este viernes.

Dicho monto corresponde a los intereses trimestrales que debe pagar el Ejecutivo por el total de la deuda que contrajo desde 2018 con el organismo.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva Foto: X Caputo

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