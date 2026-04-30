El mecanismo financiero del Gobierno con EE.UU. para pagarle un vencimiento al FMI
Economía adquirió Derechos Especiales de Giro al Tesoro estadounidense por US819 millones. Fue utilizado para cubrir obligaciones de deuda.
El Gobierno puso en marcha un mecanismo financiero para saldar el vencimiento de US$800 millones con el FMI.
Economía compró Derechos Especiales de Giro al Tesoro de Estados Unidos por US$819 millones.
Esta es la tercera vez que el Ministerio de Economía ejecuta este tipo de mecanismos y sirve para cubrir vencimientos de deuda que debían pagarse este viernes.
Dicho monto corresponde a los intereses trimestrales que debe pagar el Ejecutivo por el total de la deuda que contrajo desde 2018 con el organismo.
Los futuros vencimientos de Argentina
- En agosto, debe cancelar US$826 millones.
- En septiembre, hay un vencimiento de casi US$802 millones.
- En noviembre, hay que abonar US$821 millones.
- En diciembre, el último pago del año por US$343 millones.
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