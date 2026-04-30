Matias Greisert
Por Matias Greisert
jueves, 30 de abril de 2026, 16:51
Equipo económico con el FMI.
Equipo económico con el FMI. Foto: REUTERS

El Gobierno puso en marcha un mecanismo financiero para saldar el vencimiento de US$800 millones con el FMI.

Economía compró Derechos Especiales de Giro al Tesoro de Estados Unidos por US$819 millones.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU
El funcionario del gobierno de Trump elogió el plan económico de Javier Milei. Foto: REUTERS

Esta es la tercera vez que el Ministerio de Economía ejecuta este tipo de mecanismos y sirve para cubrir vencimientos de deuda que debían pagarse este viernes.

Dicho monto corresponde a los intereses trimestrales que debe pagar el Ejecutivo por el total de la deuda que contrajo desde 2018 con el organismo.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva Foto: X Caputo

Los futuros vencimientos de Argentina

  • En agosto, debe cancelar US$826 millones.
  • En septiembre, hay un vencimiento de casi US$802 millones.
  • En noviembre, hay que abonar US$821 millones.
  • En diciembre, el último pago del año por US$343 millones.