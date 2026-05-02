Luis Caputo y Kristalina Georgieva Foto: X Caputo

El Gobierno de Javier Milei está cerca de alcanzar su objetivo de compra de Reservas para 2026 en solo cuatro meses, pero el reciente desembolso de vencimientos fue un golpe para el Banco Central.

Ante esto y con nuevos pagos a la vista, Economía analiza alternativas para fortalecer las arcas y poder cumplir con las operaciones que se acercan.

banco Central Foto: Foto generada con IA Canal 26

Para esto, Hacienda espera un nuevo desembolso del FMI por USD 1.000 millones. Este giro se concretaría en mayo y serían uno de los ejes para recomponer las Reservas.

Además, la estrategia de recomposición de reservas se apoya también en la liquidación del agro, que aportaría el caudal necesario para afrontar los próximos vencimientos.

Cosecha de soja

Por último, el BCRA sigue de cerca las obligaciones negociables emitidas por USD 9.900 millones, de las cuales solo fueron liquidadas en el mercado unos USD 6.800 millones.

Esta diferencia también podría ser útil para fortalecer las divisas afectadas por los compromisos venideros.