Terrenos Foto: Boletín Oficial

El Gobierno autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a disponer, enajenar y transferir 21 inmuebles del Estado considerados “innecesarios o sin destino”. La medida se ejecutó a través del decreto 322/2026 con la firma de Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Desde Casa Rosada argumentaron la venta con la verificación por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Los inmuebles presentan “falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad”.

Se espera así que esos inmuebles sean transferidos conforme a la normativa vigente para “constituir emprendimientos de interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social, en coordinación con las áreas con competencia específica en la materia”.

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Qué implica la venta de terrenos públicos que anunció el Gobierno

El organismo a cargo de Tania Alejandra Yedro pasará a disponer de 11 terrenos públicos en la provincia Buenos Aires, 1 en Ciudad de Buenos Aires, 2 en Chubut, 3 en Córdoba, 3 en La Pampa y 1 en Misiones.

“En función de las medidas tendientes a eficientizar el rol del Estado, se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que resultan innecesarios para su gestión, a efectos de ahorrar los costos y gastos que podrían ser evitados si se efectiviza la disposición, enajenación y/o transferencia de los mismos”, remarcó el decreto.

La venta de los terrenos irá directamente al Tesoro Nacional y marcarán un impulso en la economía al ponerlos al servicio de distintas actividades productivas, “lo que redundará en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población”, según el decreto.

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Uno por uno: los inmuebles que vende el Estado

El Gobierno presentó la lista oficial de inmuebles a la venta: