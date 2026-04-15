El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro hoy en Nueva York con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva Foto: Prensa presidencia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que Argentina aprobó la segunda revisión del programa que rige desde abril de 2025 tratándose de un paso clave para el esquema de financiamiento internacional y permitirá que el país se encamine a percibir un desembolso por US$1.000 millones. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el hecho a través de sus redes sociales oficiales, donde consideró que “es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica”.

Tras una evaluación exhaustiva del programa vigente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) oficializó el respaldo a las metas alcanzadas por el Gobierno. Las autoridades argentinas y el staff del organismo “llegaron a un entendimiento sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado, destinado a consolidar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, respaldando así el acceso oportuno y sostenible a los mercados”.

En este sentido, el Fondo subrayó que “la administración logró la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 y de legislación crítica orientada a formalizar la tenencia de activos financieros por parte de residentes, incrementar la flexibilidad laboral, ratificar acuerdos comerciales clave y destrabar inversiones en minería”. Según el organismo, hubo una mejora de la gobernabilidad y respaldo legislativo, motivo por el cual se garantizó el rumbo financiero.

“¡importante! Llegamos a un acuerdo con el FMI. Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso", introdujo Caputo. “También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement. De la misma manera, quiero agradecer al equipo argentino liderado por Santiago Bausili y José Luis Daza por su esfuerzo y dedicación durante toda la negociación”, añadió.

“Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, concluyó Caputo. Cabe recordar que el funcionario desembarcó en Washington este miércoles 15 de abril en el marco de la revisión de este pacto finalmente aprobado y proyecta una serie de reuniones: con la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva; con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn; y el del Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz Granados.

Javier Milei y Kristalina Georgieva Foto: Presidencia

Para los auditores, el escenario mostró cambios significativos que impactan en la solvencia del país. “Las compras de divisas del banco central superaron los USD 5.500 millones en lo que va del año”, lo que permitió una mejora en la capacidad del país para ‘gestionar shocks’”, precisó el informe. “La Argentina sigue resistiendo bien los efectos derivados de la guerra en Medio Oriente, dados los avances en sus fundamentos y su condición de exportador neto de energía“, sumaron.

Además, destacó los cambios en la política del Banco Central. “El ancla principal seguirá siendo el equilibrio financiero en caja, consistente con un superávit primario de 1,4 por ciento del PBI este año, sustentado por un control estricto del gasto, aunque preservando márgenes para la asistencia social focalizada”, sostuvieron.

Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: REUTERS

Cabe resaltar que sobre el frente externo, el FMI expuso que “las reservas internacionales netas aumentarán en al menos 8.000 millones de dólares en 2026” impulsadas por “la movilización de financiamiento en moneda extranjera y compras sostenidas de divisas por el banco central, por un mínimo de 10.000 millones este año”.

Con este acuerdo técnico sellado, solo resta la ratificación formal del directorio para que el país reciba la transferencia de los fondos. Esto representaría una señal de confianza clave para los mercados internacionales.

Carne, educación y guerra en Medio Oriente: los tres factores con los que Milei explicó la suba de la inflación de marzo 2026

Javier Milei habló en el evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) tras haberse dado a conocer el dato de la inflación, que subió a diferencia de meses anteriores y fue de un 3,4%. El presidente se había manifestado minutos después del informe del INDEC, donde sostuvo que “el dato es malo”.

Frente al auditorio de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, el presidente analizó el reciente índice de precios. “Cuando los políticos reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa”, afirmó al inicio de su discurso para marcar distancia con las gestiones anteriores. “El dato no me gustó y me repugna, odio la inflación”, remarcó con énfasis.

El mandatario atribuyó la aceleración de los precios a factores estacionales y al contexto geopolítico global que alteró los costos energéticos. “Marzo es un mes con alto nivel de estacionalidad, pero además impactó la guerra”, señaló el jefe de Estado para explicar el salto en la tasa de inflación. “Está claro el efecto de Educación, la guerra y la carne. Superados esos efectos, la inflación va a caer”, anticipó con optimismo.

Milei defendió la vigencia de su programa financiero y descartó cambios de rumbo ante la presión, según él, de diversos sectores económicos. “La política monetaria no cambió y no cambió el equilibrio de largo plazo al cual nos dirigimos”, aclaró ante los empresarios. “Esa hipótesis de que para crecer hay que tener inflación me parece inmunda”, dijo.