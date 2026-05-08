El senador electo de La Libertad Avanza habló acerca de las políticas del gobierno de Milei Foto: RoadShow

Agustín Monteverde destacó los recientes indicadores económicos como una confirmación de las proyecciones que anticipaban una mejora en la actividad y un alivio en los precios. Según los datos difundidos, la industria experimentó un crecimiento del 3,2% mensual en marzo, lo que representa una expansión del 5% en términos interanuales, y fue uno de los aspectos celebrados por el senador a través de sus redes sociales.

En sintonía con el sector manufacturero, la construcción mostró un avance significativo del 4,7% respecto al mes anterior. Si se compara con el mismo período del año pasado, el salto en la actividad constructora llega al 12,7%, consolidándose como uno de los motores de la recuperación económica del mes de marzo. Para el legislador, estos números marcan un punto de inflexión en la dinámica productiva nacional. “Para los que me oyeron asegurar que la actividad y la inflación iban a darnos pronto buenas noticias”, introdujo en su posteo en Twitter.

Además, Monteverde celebró otro aspecto ligado al frente de los precios. De acuerdo con las mediciones citadas, la inflación de abril registró un marcado descenso, ubicándose en el 2,4%, según consultoras y el mercado en la antesala del dato del INDEC.

Finalmente, el senador expresó su expectativa de que estos indicadores logren un fuerte impacto en la opinión pública y en la agenda mediática. Con un tono optimista sobre el rumbo de la gestión, Monteverde manifestó su deseo de que estos resultados económicos se conviertan en el “título principal de los diarios de mañana", ratificando sus anteriores afirmaciones sobre la evolución de la inflación y la actividad.