Trámite de la VTV. Foto: NA

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) entra en una nueva etapa del calendario oficial este mayo de 2026, con foco en los vehículos cuya patente finaliza en 5. El trámite es obligatorio para circular y su incumplimiento puede derivar en multas que superan los $300.000 en un contexto de mayor fiscalización vial.

Luego del turno de abril reservado para las patentes terminadas en 4, el sistema mantiene su esquema escalonado para distribuir la demanda. La lógica busca evitar saturación en las plantas verificadoras y ordenar la circulación de conductores a lo largo del año.

En esta etapa, el requisito alcanza tanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como a la Provincia de Buenos Aires, aunque con diferencias clave en las condiciones de obligatoriedad y vigencia.

VTV Foto: AGENCIA

¿Quiénes deben hacer la VTV en mayo 2026?

Durante mayo, deben presentarse los vehículos con patente terminada en 5. Sin embargo, en CABA solo están obligados los autos particulares que tengan más de cuatro años desde su patentamiento o hayan superado los 64.000 kilómetros recorridos.

En la provincia de Buenos Aires, el alcance es más amplio. Allí, la verificación es obligatoria para todos los vehículos a partir de los dos años de antigüedad, lo que adelanta el ingreso al sistema respecto de la Ciudad.

Verificación Técnica Vehicular Foto: X @VTV_PBA

Otra diferencia que aparece es en la duración del trámite: algunos vehículos radicados en territorio bonaerense, especialmente los que tienen entre cinco y diez años, pueden acceder a una vigencia de hasta dos años si aprueban la revisión sin observaciones.

¿Cuánto cuesta hacer la VTV y qué hay que llevar?

Las tarifas actualizadas reflejan disparidades entre jurisdicciones. En la Provincia de Buenos Aires, la VTV para autos particulares tiene un costo de $97.057,65, mientras que en CABA asciende a $75.756,89.

En ambos casos, las motos abonan valores menores y también están alcanzadas por la obligación según antigüedad. El pago debe realizarse antes de asistir al turno asignado.

Stickers de la VTV. Foto: NA

Para completar el trámite, es necesario presentar:

DNI

Licencia de conducir vigente

Cédula verde o azul.

Además, el vehículo debe contar con elementos de seguridad, obligatorios, como matafuegos cargado y balizas triangulares. También es indispensable concurrir con turno previo y el comprobante de pago correspondiente. Sin estos requisitos, la verificación no se realiza.

El sistema contempla beneficios para sectores específicos: jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos y personas con discapacidad pueden acceder a descuentos del 50% o incluso a la exención total, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

Multas y controles: ¿qué pasa si no hacés la VTV?

Circular sin la VTV vigente implica una infracción considerada grave. Las sanciones económicas pueden superar los $300.000, dependiendo de la jurisdicción y la gravedad del incumplimiento. En los últimos años, los controles se incrementaron en accesos, rutas y operativos urbanos, con mayor presencia de fiscalización tanto en CABA como en la Provincia.

Trámite de VTV. Foto: GCBA

Más allá del componente sancionatorio, la VTV apunta a detectar fallas mecánicas que pueden comprometer la seguridad. Problemas en frenos, luces o dirección son algunos de los puntos que se revisan durante la inspección.

Con el calendario en marcha y controles activos, ponerse al día con la verificación no solo evita multas, sino que también garantiza condiciones mínimas para circular de forma segura en la vía pública.