Horacio Marín y Rolando Figueroa en la Feria del Libro. Foto: Gentileza Infobae

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, y Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, participaron en un encuentro estratégico en la Feria del Libro que se desarrolló en el stand de Ticmas.

“Argentina va a terminar exportando el millón de barriles”, aseguró el funcionario nacional. Sin embargo, aclaró: “No creo que esté en YPF para ese entonces; quizás sea en 2033 o 2034″.

Horacio Marín y Rolando Figueroa en la Feria del Libro. Foto: Gentileza Infobae

“No depende sólo de YPF, sino que incluye a toda la Argentina y a toda la industria. Nosotros vamos con todo para llegar al pico antes del 31”, completó.

En otro tramo de la conferencia, Marín describió la demanda laboral que implica este proceso: “Estos cuatro años vamos a demandar alrededor de 40.000 puestos de trabajo y creo que nos quedamos cortos. Hay mucho trabajo de construcción. Cuando hagamos el proyecto de GNL, se va a dar en el mismo momento en que esté finalizando el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y también va a estar en construcción el gasoducto de SESA, así como el mayor poliducto de la historia que lo va a estar haciendo YPF. En lo que es trabajo de construcción se van a necesitar hasta de países limítrofes”.

Horacio Marín y Rolando Figueroa en la Feria del Libro. Foto: Gentileza Infobae

En tanto, Rolando Figueroa subrayó el papel de Neuquén como “motor” de la expansión: “Vaca Muerta requirió de una buena gobernanza. Neuquén siempre trabajó como un motor, pero faltaban las condiciones para despegar; las hemos conseguido y nos pusimos en línea con la normativa nacional. Cambió el paradigma de la escasez por la abundancia”.

“En Neuquén no sobra trabajo. Hemos planificado de qué manera vamos a crecer a medida que se vayan generando nuevos puestos de trabajo. Mi deber como gobernador es darle oportunidad primero a los neuquinos”, completó.