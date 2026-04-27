Becas Progresar, ANSES. Foto: Freepik-Canal 26.

Las Becas Progresar comenzaron las últimas semanas de inscripción para quienes buscan acceder al apoyo económico para poder continuar con sus estudios.

Durante abril y mayo se concentran las fechas más importantes para quienes cursan la escuela secundaria o estudios superiores, por lo que es clave conocer los plazos y requisitos para no quedar afuera.

¿Cuál es la fecha límite para la inscripción a las Becas Progresar Superior 2026?

La inscripción a Progresar Superior, dirigida a estudiantes de nivel terciario, universitario y de enfermería, abrió el 6 de abril y podrá completarse hasta el 30 de abril. Por su parte, la línea de Formación Profesional tendrá su apertura el 27 de abril y permanecerá disponible hasta el 27 de noviembre.

Becas Progresar Foto: ANSES

Becas Progresar Superior 2026: a quiénes corresponde esta categoría

La categoría Becas Progresar Superior 2026 está dirigida a estudiantes que quieren seguir estudiando después del secundario, por lo que corresponde a:

Estudiantes de carreras universitarias, terciarias o profesorados.

Además, incluye a quienes estudian enfermería dentro del nivel superior.

Dónde hacer la inscripción para las Becas Progresar y cuáles son los montos actualizados

Progresar Superior paga todos los meses un monto que puede cambiar con el tiempo. Funciona así: cada mes cobrás el 80% de la beca, y el 20% restante te lo dan al final del año cuando demostrás que seguiste estudiando con regularidad.

Para saber cuánto se está pagando actualmente, tenés que entrar a la web de ANSES o al portal de Becas Progresar.

El trámite de inscripción se realiza de manera online y consta de unos simples pasos:

Ingresar al sitio oficial: acceder a la plataforma Progresar. Quienes no tengan usuario deberán crear uno nuevo. Seleccionar la línea del programa: elegir la beca correspondiente e ingresar con usuario y contraseña. Completar los datos: llenar el formulario en tres etapas: datos personales, encuesta y datos académicos. Esperar los resultados: una vez finalizada la inscripción, se podrá seguir el estado de la solicitud y consultar las comunicaciones oficiales desde la misma plataforma.

Becas progresar 2026 Foto: Foto generada con IA

Becas Progresar Superior: requisitos obligatorios para anotarse

Requisitos principales:

Tener nacionalidad argentina o residencia legal de al menos dos años y contar con DNI.

Ser alumno regular en una institución educativa.

Tener entre 14 y 16 años (con excepciones que amplían la edad máxima según situación personal).

Que el ingreso del grupo familiar no supere tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El programa busca garantizar el acceso, permanencia y finalización de estudios, vinculando el beneficio económico con la asistencia a clases y el cumplimiento de objetivos educativos.