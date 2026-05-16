Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Luis Caputo. Foto: X @SecScottBessent

El Gobierno canceló los intereses por el swap de monedas que la Argentina tomó en octubre de 2025 con el Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con el balance del Banco Central, se pagó más de US$17 millones en intereses al Tesoro de EE.UU. por la operación en la que accedió a US$2500 millones.

Javier Milei y el canciller, Pablo Quirno, junto al Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: Presidencia

El monto total disponible, no obstante, ascendía a US$20.000 millones.

El comunicado del BCRA

“En el cuarto trimestre de 2025, el BCRA concertó operaciones con el Tesoro de Estados Unidos las cuales fueron canceladas previo al cierre del ejercicio. El monto del swap de monedas, en el marco del acuerdo antes mencionado, ascendió a US$2.500.000. Los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a US$17.743″, dijo el organismo en el reporte.

Dólar Foto: NA

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, afirmó el BCRA.

“Estas operaciones permiten al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su carta orgánica”, argumentó.