Los bancos ofrecen mejores tasas para los plazos fijos en dólares. Foto: Foto generada con IA

A fin de captar más la atención de potenciales clientes, diferentes entidades bancarias están ofreciendo condiciones ventajosas para los depósitos de plazos fijos en dólares.

Los depósitos en moneda extranjera son los menos usuales debido a que los pequeños ahorristas buscan preservar su capital sin riesgos, por lo que el desafío de los bancos estriba en ofrecer condiciones más seguras y competitivas.

TNA más elevadas de los bancos para los depósitos en dólares. Foto: Pexels

Hasta 5% de TNA por depósitos en dólares

Algo que hasta hace poco tiempo era muy infrecuente habría comenzado a darse, debido a que ciertas entidades bancarias comenzaron a pagar un 5% de tasa nominal anual (TNA) para los depósitos en dólares.

Por supuesto, la decisión se vincularía con la necesidad de fortalecer la captación de divisas y mejorar la liquidez de los depósitos en dólares. El detalle de los bancos que más estarían pagando por depósitos de plazo fijo en moneda extranjera es el siguiente:

Banco Santa Fe: 5% ,

Banco Entre Ríos: 5% ,

Banco San Juan: 5% ,

Banco Macro: 5% ,

Banco BBVA: 4% ,

Banco Nación: 4% ,

Banco Del Sol: 3% ,

Banco Galicia: 1,8% ,

Banco Santander: 0,05%.

El plazo fijo en dólares continúa siendo una de las herramientas clásicas de ahorro dentro del sistema financiero. Su funcionamiento consiste en inmovilizar una determinada cantidad de divisas durante un período previamente acordado, a cambio de una tasa de interés fija. A diferencia de los plazos fijos en pesos, las tasas en moneda estadounidense suelen ser mucho más bajas debido a que el dólar presenta niveles de inflación considerablemente menores.

Hasta 5% de TNA para plazos fijos en dólares. Foto: via REUTERS

En la mayoría de las entidades, el plazo mínimo requerido sigue siendo de 30 días y el dinero no puede retirarse antes del vencimiento sin resignar los intereses pactados. Una vez finalizado el período, el banco devuelve tanto el capital original como los intereses generados, ambos en dólares.

Además, la operatoria se simplificó notablemente en los últimos años. Hoy los clientes pueden constituir plazos fijos en dólares directamente desde home banking o aplicaciones móviles, sin necesidad de concurrir a una sucursal. Esto permite comparar tasas entre distintas entidades y elegir la alternativa que ofrezca el mejor rendimiento para sus ahorros en moneda extranjera.