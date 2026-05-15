Inflación en América Latina: ¿cómo se ubica Argentina en relación con otros países del continente?
Tras el número de abril, que mostró una desaceleración con relación a meses previos, ¿cómo quedó el ránking del continente? Todos los detalles, en la nota.
La inflación de abril se desaceleró al 2,6% y acumuló una suba de 32,4% desde el mismo mes de 2025, de acuerdo a la información que difundió el INDEC.
El Índice de Precios al Consumidor registra un alza del 12,3% en lo que va del año.
En cuanto a las categorías, los precios regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento del transporte y la electricidad. Le siguió el IPC núcleo (2,3%), dada la suba en alquiler de la vivienda y gastos conexos y en restaurantes y comidas fuera del hogar; mientras que las estacionales se mantuvieron estables.
De esta manera, la Argentina, junto a Bolivia y Venezuela, continúa siendo uno de los países con el índice de inflación anual más elevado de la región.
El balance del resto de los países del continente
- La Argentina presentó una variación de precios de un 2,6% en abril y de un 32,4% en los últimos 12 meses. En lo que va del año, el indicador sumó un 12,3%
- Venezuela registró una inflación del 10,6% en el cuarto mes del 2026. El país acumuló una suba de precios de un 90% en lo que va del año.
- Brasil registró una variación mensual de un 0,67% en abril. A nivel interanual, el indicador arrojó un alza de un 4,39%.
- Uruguay cerró abril con un alza del 0,54% y, en los últimos 12 meses, los precios sumaron un 3,16%. En lo que va del año, lleva acumulado un 2,23%.
- Chile registró una variación de precios del 1,3%. Acumuló un 2,7% desde enero y medido de forma interanual, alcanzó un 4%.
- En Paraguay, la inflación registrada en abril fue de un 0,8%. En tanto, los precios aumentaron un 2,2% en el primer cuatrimestre y un 2,3% en los últimos 12 meses.
- Perú tuvo un nivel de aumento de precios de un 0,64% en abril y acumula un 3,53% en el primer cuatrimestre. A nivel interanual, sumó un 3,73%.
- En Colombia, el aumento del 0,78% para los precios en abril y del 3,87% en lo que va del año. Medida de forma interanual, la cifra llegó al 5,68%.
- Ecuador aún no brindó el dato del cuarto mes del año. En marzo registró una inflación del 0,12%. El país gobernado por Daniel Noboa publicará la cifra de inflación de abril este jueves 15 de mayo.