Inflación en supermercados. Foto: NA

La inflación de abril se desaceleró al 2,6% y acumuló una suba de 32,4% desde el mismo mes de 2025, de acuerdo a la información que difundió el INDEC.

El Índice de Precios al Consumidor registra un alza del 12,3% en lo que va del año.

En cuanto a las categorías, los precios regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento del transporte y la electricidad. Le siguió el IPC núcleo (2,3%), dada la suba en alquiler de la vivienda y gastos conexos y en restaurantes y comidas fuera del hogar; mientras que las estacionales se mantuvieron estables.

De esta manera, la Argentina, junto a Bolivia y Venezuela, continúa siendo uno de los países con el índice de inflación anual más elevado de la región.

El balance del resto de los países del continente

La Argentina presentó una variación de precios de un 2,6% en abril y de un 32,4% en los últimos 12 meses . En lo que va del año, el indicador sumó un 12,3%

Venezuela registró una inflación del 10,6% en el cuarto mes del 2026 . El país acumuló una suba de precios de un 90% en lo que va del año.

Brasil registró una variación mensual de un 0,67% en abril. A nivel interanual, el indicador arrojó un alza de un 4,39%.

Inflación en Brasil