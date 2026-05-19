“El Gobierno avanza hacia la etapa definitoria del proceso de privatización para la modernización y profundización de la Vía Navegable Troncal”, indicó el Ministerio de Economía. Foto: Noticias Argentinas

El Ministerio de Economía dio un paso crucial en el reordenamiento de la infraestructura logística nacional tras abrir los sobres con las propuestas económicas de las dos corporaciones internacionales que compiten por la concesión de la Vía Navegable Troncal. A través de un comunicado oficial, el área conducida por Luis Caputo subrayó la relevancia estratégica de la jornada y manifestó que “el Gobierno avanza hacia la etapa definitoria del proceso de privatización para la modernización y profundización de la Vía Navegable Troncal”.

El acto administrativo estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), cuyos técnicos constataron que tanto el grupo Jan de Nul como la firma DEME presentaron ofertas idénticas fijadas en US$ 3,80 por tonelada de registro neto. Esta coincidencia tarifaria representó un logro para los objetivos del Ministerio de Economía debido a que dicho valor “reduce 50 centavos lo que se paga hoy y genera un ahorro de 13,5%” en los costos de peaje.

Respecto a los pasos a seguir para determinar al ganador, el área dirigida por Caputo detalló que “ahora resta evaluar el puntaje final de cada una en función de su puntaje técnico y la cotización”. Sumado a eso, añadió que “el objetivo final es asegurar una tarifa competitiva para los productores argentinos, mayor previsibilidad operativa y la modernización de una infraestructura estratégica que canaliza una porción significativa del comercio exterior del país”.

Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay, NA

Una vez que concluya la ponderación de las carpetas, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) procederá a la adjudicación formal y a la posterior rúbrica del contrato de concesión y se estipula un desembolso de inversiones privadas estimado en los US$ 10.000 millones. El reporte oficial ponderó la solidez jurídica del concurso al remarcar que ninguna de las compañías presentó impugnaciones en las fases previas ni cuestionó las exigencias del pliego, un factor que para el Gobierno ratificó la transparencia del mecanismo.

Finalmente, la licitación sumó un fuerte consenso político y corporativo luego de cosechar la aprobación de las gobiernos provinciales, organismos de Naciones Unidas y entidades clave como la Unión Industrial Argentina (UIA), el Centro de Exportadores de Cereales, CIARA-CEC y la Bolsa de Comercio de Rosario. En sintonía con este acompañamiento de los sectores que concentran el transporte y la comercialización de la producción nacional, las autoridades concluyeron con firmeza que “es un proceso que ha sido validado por todo el sector privado y productivo del país”.

Cabe resaltar que la Vía Navegable Troncal es una de las mayores rutas fluviales del mundo y en su infraestructura estratégica circula el 80% del comercio exterior argentino. Además, también integra una vía clave para el comercio regional.

No está Buenos Aires: las 9 provincias que el Gobierno autorizó para otorgar concesiones de obras públicas en las rutas nacionales

El Gobierno nacional avanzó con una nueva delegación de funciones viales y habilitó a nueve provincias a otorgar concesiones de obra pública en rutas nacionales ubicadas dentro de sus territorios. La decisión excluye a Buenos Aires y alcanza solo a distritos gobernados por mandatarios con vínculo fluido con la Casa Rosada.

La medida quedó formalizada a través del decreto 253/2026, publicado este viernes 17 de abril en el Boletín Oficial, y autoriza a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a gestionar proyectos bajo el régimen de concesión por peaje.