Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

PAMI sumó una nueva complicación en su esquema de prestaciones esenciales. La Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) formalizó la suspensión por tiempo indeterminado de la atención odontológica para todos los afiliados y la medida de fuerza respondió a una deuda acumulada por el organismo que según los profesionales, torna insostenible la continuidad del trabajo diario en los consultorios.

A través de un comunicado, la entidad gremial que conduce Fernanda Scoccia detalló los motivos del corte del servicio. “En consideración de los incumplimientos del PAMI para con los odontólogos de cabecera y agravamiento de la situación desde marzo de este año con interrupción de la cadena de pagos de las retribuciones por capitación desde el mes de febrero de 2026 y restitución de las sumas por la provisión de prótesis a los afiliados de esa obra social, adelantadas por tales profesionales, desde el mes de diciembre de 2025 y la necesidad imperiosa de actualizar los valores de tales rubros, los odontólogos no pueden continuar con su trabajo ya que no cuentan con los recursos que debe abonar el PAMI”, señaló.

Jubilados PAMI Foto: Archivo NA

La disparada de los costos en materiales específicos y la falta de financiamiento estatal precipitaron la decisión. Desde APPAMIA, recalcaron que la suspensión no es una elección, sino una consecuencia directa de la falta de fondos operativos: “Ante ese escenario por exclusiva responsabilidad provocada por INSSJP, los odontólogos del PAMI se ven obligados a interrumpir la atención de los beneficiarios de esa Obra Social ya que no cuentan con los medios económicos para reponer material e insumos comprendidos en la cápita y retribución por provisión de prótesis”.

En ese sentido, apuntaron contra la conducción del organismo y señalaron que “las autoridades del PAMI deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado” y concluyeron que la determinación se adoptó “ante el agotamiento y falta de respuesta coherente y viable”.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

Por su parte, la respuesta de la obra social estatal no tardó en llegar para intentar llevar tranquilidad a los usuarios. Altas fuentes del PAMI catalogaron la situación como un “leve atraso” y aseguraron que “este martes se saldarán los pagos de vencimientos corrientes adeudados” mediante recursos propios de la entidad. El conflicto con los odontólogos se desató en medio de una crisis financiera más amplia que arrastra el PAMI, con deudas estimadas globalmente en 500 mil millones de pesos con distintas cámaras de salud, la cual obligó recientemente a negociaciones entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y el titular de Economía, Luis Caputo, para garantizar el flujo de fondos y evitar la caída de otras prestaciones médicas básicas.

Medicamentos gratis de PAMI 2026: cómo tramitarlos y cuántos remedios podés pedir sin cargo

El acceso a medicamentos sin cargo en PAMI para jubilados y pensionados varía según la cantidad de fármacos que se soliciten cada mes.

Cuando se trata de hasta 4 medicamentos, el trámite es más sencillo. Solo se requiere la documentación básica: receta médica electrónica, DNI, recibo de haberes y la declaración jurada correspondiente. En estos casos, la gestión puede iniciarse de forma digital y suele resolverse con mayor rapidez a nivel administrativo.

Además, deberán adjuntarse informes de estudios que respalden los diagnósticos informados por el médico prescriptor, tanto en original como en copia. También se deberá presentar el formulario de solicitud de cobertura por razón social superior a cuatro medicamentos, debidamente firmado y sellado por el médico tratante.

Medicamentos, jubilados, PAMI, farmacia. Foto: Freepik AI

Podés acceder al régimen del subsidio de seis medicamentos si cumplís estas condiciones: