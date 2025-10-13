Patricia Bullrich lanzó el Plan Paraná: “La Hidrovía no va a ser una autopista del crimen”

El operativo tiene como fin fortalecer el control y la seguridad sobre la Hidrovía Paraguay–Paraná, principal corredor fluvial del país y eje clave para la producción nacional.

Patricia Bullrich lanzó el Plan Paraná. Foto: Presidencia

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este lunes el Plan Paraná, que tiene como fin fortalecer el control y la seguridad sobre la Hidrovía Paraguay–Paraná, principal corredor fluvial del país y eje clave para la producción nacional.

Bullrich destacó que la iniciativa marca un paso decisivo para recuperar el control pleno sobre la hidrovía. “Dijimos que no íbamos a dejar un solo milímetro de territorio argentino bajo el control de las bandas y hoy lo reafirmamos: tampoco un solo milímetro de nuestras aguas”, afirmó.

Subrayó además que la frontera es “el primer bastión que tenemos que frenar para evitar que la droga, la trata de personas y todo tipo de delito ingresen o salgan de la Argentina” y remarcó que el corredor fluvial “va a dejar de superponer flujos legales e ilegales. No va a ser una autopista del crimen”.

Durante la presentación, se realizó una comunicación en directo con la Secretaría de Seguridad, jefes de las cinco fuerzas federales, autoridades provinciales y personal operativo desplegado en el terreno.

Qué es el Plan Paraná

Se trata de un operativo integral que combina tecnología, inteligencia y despliegue territorial para reforzar la presencia del Estado en los 3.400 km de hidrovía que atraviesan cinco países y constituyen la columna vertebral logística y productiva de la Argentina.

La ministra explicó que el plan permitirá blindar el corredor fluvial más importante del país mediante la reactivación de equipamiento tecnológico que había estado inactivo desde 2018 y el despliegue de unidades especiales en zonas críticas como la Isla del Cerrito.

Además, señaló que “hoy estamos trabajando exactamente en el punto caliente de la Isla del Cerrito, en el triángulo estratégico que compartimos con Chaco y Corrientes. Desde ahí, no podrán avanzar las bandas”.