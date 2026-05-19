INDEC reveló cuáles son los costos mensuales que hay que invertir a la hora de cuidar a un niño. Foto: Pixabay.

Criar a un hijo en Argentina demandó durante abril de 2026 entre $511.763 y $654.221 mensuales, según la edad del menor, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con esta canasta de crianza no se contemplan solo los gastos básicos en bienes y servicios, sino también el valor económico del tiempo de cuidado que requiere cada niña, niño o adolescente.

Este informe señala que los costos van variando según la franja etaria del niño. Para menores de un año, la canasta alcanzó los $511.763 mensuales. Para niños de entre 1 a 3 años, el monto subió a $609.574, pero ya para los niños entre 4 y 5 años, la canasta se ubicó en los $520.413. El valor más alto de la misma es de $654.221 mensuales y corresponde a los chicos entre los 6 y los 12 años.

Los costos para criar un niño van variando según su edad. Foto: Unsplash.

Por supuesto, esta medición funciona como un indicador de referencia para las familias, pero el número final depende de múltiples factores que tienen que ver, muchas veces, con el lugar donde está radicada cada familia. Además, INDEC divide el cálculo en dos grandes componentes: por un lado, los bienes y servicios esenciales para el desarrollo de los menores y, por otro, la valorización económica del tiempo dedicado al cuidado.

El detalle de los cálculos para criar un hijo en Argentina

Respecto a los bienes y servicios, el cálculo toma como base la canasta básica total del Gran Buenos Aires y la adapta a través de coeficientes específicos para cada edad. Allí se incluyen gastos de alimentación, vestimenta, salud, transporte, educación y vivienda.

Para menores de un año, el costo de bienes y servicios fue de $166.479 en abril. En el tramo de 1 a 3 años alcanzó los $214.963. Entre los 4 y 5 años, el monto ascendió a $273.781, mientras que para chicos de 6 a 12 años llegó a $339.626.

Pero el componente que más peso tiene dentro de la canasta es el costo del cuidado infantil. Acá se calcula la cantidad de horas de atención que requiere cada grupo etario y se le asigna un valor monetario tomando como referencia la remuneración oficial del personal de casas particulares en tareas de asistencia y cuidado.

En abril de 2026, el costo mensual del cuidado para menores de un año fue de $345.284, calculado sobre una dedicación de 147 horas mensuales. Para niños de 1 a 3 años, la cifra trepó a $394.611 por 168 horas de cuidado. En el caso de menores de 4 y 5 años, el valor fue de $246.632 por 105 horas, mientras que para chicos de 6 a 12 años se estimó en $314.595 por 84 horas mensuales.

La explicación que ofrece INDEC al respecto es que el valor por hora surge del régimen especial de trabajo para casas particulares y que la metodología contempla distintos criterios según la edad de los menores y la necesidad de acompañamiento diario.

El costo mensual del cuidado de los niños es uno de los que más incide en los gastos de la crianza. Foto: Unsplash.

Además, el organismo señaló que en hogares con más de un hijo debe tomarse como referencia al integrante que demande mayor cantidad de tiempo de cuidado.

La metodología utilizada por el INDEC combina el valor de la canasta básica total con coeficientes de “adulto equivalente”, que permiten adaptar las necesidades de consumo según edad y sexo. A esto se suma la estimación de horas de cuidado necesarias en cada etapa de desarrollo.

El informe también refleja el fuerte incremento interanual de los costos de crianza. En abril de 2025, la canasta para menores de un año era de $410.524 y pasó a $511.763 un año después. Para niños de 1 a 3 años subió de $487.826 a $609.574.

En tanto, la franja de 4 a 5 años pasó de $410.197 a $520.413, mientras que el grupo de 6 a 12 años aumentó de $515.984 a $654.221.

Según el organismo estadístico, la suba responde tanto al impacto de la inflación sobre bienes y servicios como al ajuste de las remuneraciones vinculadas al cuidado infantil, un componente que cada vez adquiere mayor peso dentro del costo total de crianza en la Argentina.