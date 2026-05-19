Wall Street. Foto: REUTERS

El riesgo país en la Argentina ronda los 550 puntos básicos en medio de la incertidumbre que genera la negociación entre Estados Unidos e Irán. El dato se dio a conocer luego de que el martes se haya ubicado en 546 unidades, indicador que fue celebrado por el presidente Javier Milei.

Durante el mediodía de este martes 19 de mayo, se dio a conocer cómo opera la economía argentina. En cuanto a la tasa de bonos a 10 años tocó el nivel más alto desde julio del 2007: 5,18%. Es aquel índice que elabora el JP Morgan midiendo la sobretasa que debería pagar la Argentina si sale a colocar deuda en el mercado internacional. La base de cálculo es el rendimiento de los títulos que emite el Tesoro de Estados Unidos, que están en alza.

Wall Street. Foto: REUTERS

Cuál es la situación de la deuda norteamericana

El desempeño de la deuda estadounidense está vinculado a que el mercado anticipa una inflación elevada y sostenida, además de posibles ajustes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) para frenar la suba de precios.

La situación en Medio Oriente, marcada por la falta de una solución al conflicto y las constantes idas y vueltas en las negociaciones, está generando presión sobre las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

En ese escenario, aumenta el costo de la deuda soberana y en paralelo, el riesgo país argentino acumula seis jornadas consecutivas en alza. Tanto el viernes como el lunes llegó a superar momentáneamente los 540 puntos, un valor que no alcanzaba desde principios de mayo.

Cotización del dólar. Foto: REUTERS

El indicador había descendido hasta los 496 puntos el lunes 11, cuando registró su nivel más bajo de los últimos cuatro meses tras la mejora en la calificación de la deuda argentina realizada por Fitch. Sin embargo, luego retomó la suba.

Qué pasó con las acciones argentinas y el dólar oficial

Por otro lado, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban predominio de bajas de hasta 2% al comienzo de la rueda.

En el mercado cambiario, el dólar oficial se mantenía estable en $1420 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). Los dólares financieros, en cambio, operaban con ligeros incrementos: el dólar MEP se ubicaba en $1429,88 y el contado con liquidación (CCL) en $1486,62.

Plazos fijos en dólares: uno por uno, qué bancos pagan mejor tasa en mayo

A fin de captar más la atención de potenciales clientes, diferentes entidades bancarias están ofreciendo condiciones ventajosas para los depósitos de plazos fijos en dólares.

Los depósitos en moneda extranjera son los menos usuales debido a que los pequeños ahorristas buscan preservar su capital sin riesgos, por lo que el desafío de los bancos estriba en ofrecer condiciones más seguras y competitivas.

Algo que hasta hace poco tiempo era muy infrecuente habría comenzado a darse, debido a que ciertas entidades bancarias comenzaron a pagar un 5% de tasa nominal anual (TNA) para los depósitos en dólares.

Plazos fijos en dólares Foto: via REUTERS

Por supuesto, la decisión se vincularía con la necesidad de fortalecer la captación de divisas y mejorar la liquidez de los depósitos en dólares. El detalle de los bancos que más estarían pagando por depósitos de plazo fijo en moneda extranjera es el siguiente:

Banco Santa Fe: 5% ,

Banco Entre Ríos: 5% ,

Banco San Juan: 5% ,

Banco Macro: 5% ,

Banco BBVA: 4% ,

Banco Nación: 4% ,

Banco Del Sol: 3% ,

Banco Galicia: 1,8% ,

Banco Santander: 0,05%.

El plazo fijo en dólares continúa siendo una de las herramientas clásicas de ahorro dentro del sistema financiero. Su funcionamiento consiste en inmovilizar una determinada cantidad de divisas durante un período previamente acordado, a cambio de una tasa de interés fija. A diferencia de los plazos fijos en pesos, las tasas en moneda estadounidense suelen ser mucho más bajas debido a que el dólar presenta niveles de inflación considerablemente menores.