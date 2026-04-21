Licitación de la Hidrovía Foto: DIBAG - Supply Chain Management

El Gobierno dio por concluida la primera etapa de la licitación de la Hidrovía y confirmó que Jan de Nul y DEME avanzan a la fase económica, mientras que la firma brasileña DTA fue excluida del proceso. A través de la Resolución 21/2026, publicada este martes 21 de abril en el Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) formalizó el cierre de la evaluación técnica correspondiente a la Licitación Pública Nacional e Internacional destinada a modernizar, ampliar y mantener el sistema de dragado y señalización de la Vía Navegable Troncal.

Luego del dictamen de la Comisión Evaluadora, el Ejecutivo ratificó la precalificación de dos de las tres empresas participantes, habilitando así la etapa de ofertas económicas que definirá quién quedará a cargo de la vía por la que transita el 80% de las exportaciones agroindustriales del país.

Hidrovía Paraná-Paraguay Foto: -

Licitación de Hidrovía: cuáles fueron las propuestas ganadoras

Las propuestas que lograron superar las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones son la de Jan de Nul N.V. – Servimagnus S.A., la firma belga que es la actual operadora, y la de Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), también de origen belga.

Por el contrario, la oferta de la firma brasileña DTA Engenharia Ltda. fue declarada inadmisible. Según la resolución, la exclusión se debe a que la empresa no cumplió con el requisito de presentar la garantía de mantenimiento de oferta.

La resolución de la ANPYN también expuso una presentación de objeción por parte de la firma DEME. El oferente presentó la semana pasada un escrito manifestando disconformidad con el dictamen de la Comisión Evaluadora.

Sin embargo, el ente autárquico que dirige la política portuaria rechazó el planteo “in límine” por falta de garantía de impugnación, ya que la empresa no depositó el aval económico necesario para cuestionar el dictamen, y por extemporaneidad, a raíz de que la etapa de observaciones a los pliegos ya había concluido.

DEME Group Foto: DEME Group

Al respecto, argumentó la desestimación de la presentación y sostuvo que “cualquier decisión o análisis que pretenda apartarse de las normas previstas en los pliegos licitatorios traería aparejada una decisión viciada de nulidad y, por consiguiente, carente de virtualidad jurídica por un claro apartamiento de la verdad material objetiva”.

Con la precalificación técnica resuelta, la atención del mercado se traslada ahora a los costos. La ANPYN fijó la apertura del Sobre N°2 para este miércoles 22 de abril de 2026, a las 13:00 horas.

En esta instancia, lo que se definirá no es solo quién puede realizar mejor la señalización y las tareas de dragado, sino quién ofrece la tarifa de peaje más competitiva para los buques que transitan la vía.

El proceso es monitoreado de cerca por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que participó en las mesas de diálogo previas para garantizar estándares internacionales de transparencia en la concesión bajo la Ley N° 17.520.