Jorge Macri y Luis Caputo. Foto: X @jorgemacri

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este lunes que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Economía nacional llegaron a un acuerdo para cancelar el pago de la deuda de $800 mil millones acumulada durante el último año referida a la Coparticipación Federal de Impuestos.

En septiembre de 2024, y bajo el visto bueno de la Justicia, se llegó a un acuerdo entre el Gobierno nacional y el GCBA a través del cual la administración central le transferiría a la Ciudad el monto que fuera reconocido por la Corte Suprema de Justicia en su fallo cautelar de fines del 2022.

El acuerdo se fue cumpliendo durante los primeros meses del año pasado. Sin embargo, a partir de julio, esos pagos comenzaron a ralentizarse y se acumuló la deuda que ahora se acordó cancelar. El pago y normalización de esta deuda había sido contemplado por el GCBA en el Presupuesto 2026 de la Ciudad.

Nación y Ciudad acordaron la cancelación de la deuda. Foto: Prensa GCBA

Finalmente, tras varias negociaciones a nivel político y técnico, este lunes se logró llegar a un acuerdo a través del cual el Gobierno nacional le transferirá a la Ciudad una cartera de bonos con un vencimiento de 7 meses.

Cabe señalar que este nuevo arreglo alcanzado mediante el diálogo constructivo entre las partes no incluye el pago de la deuda generada durante el gobierno de Alberto Fernández.

La reacción de Jorge Macri

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el acuerdo en sus redes sociales: “Logramos un acuerdo con el Gobierno Nacional para cancelar la deuda por la coparticipación acumulada durante el último año”, sostuvo.

Y añadió: “Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación, logramos avanzar en una solución concreta”.

“Este nuevo acuerdo alcanzado mediante el diálogo constructivo entre las partes no incluye el pago de la deuda generada por el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández”, cerró.

La historia del conflicto entre Nación y Ciudad

Durante la pandemia por Coronavirus, el expresidente Alberto Fernández recortó a través del Decreto 735/2020 la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) del 3,5% al 2,32%.

Posteriormente, a través de la Ley 27.606 del Congreso de la Nación se la redujo aún más, quedando el coeficiente de CABA en el 1,40% básico más un monto fijo para Seguridad.

A finales del año 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar que le reconocía a CABA el coeficiente del 1,55%. Sumado al 1,4% que la Ciudad ya recibía por transferencia automática, fijó el coeficiente en 2,95%.

En septiembre de 2024, la Ciudad llegó a un primer acuerdo con el Ministerio de Economía, a través del cual el Gobierno nacional le transferiría a la Ciudad los fondos equivalentes al coeficiente del 1,55.

Si bien el fallo cautelar de la CSJN establecía que la transferencia de estos fondos debía hacerse mediante pagos diarios del Banco Nación, ante un pedido del Gobierno nacional, CABA validó que las transferencias fueran realizadas semanalmente de manera directa desde el Tesoro nacional.

Tras varios meses de demoras en estas transferencias durante el último año, hoy se celebró un nuevo acuerdo que normaliza la situación de las cuentas fiscales de la Ciudad de Buenos Aires.