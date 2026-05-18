Subte gratis en CABA para jubilados, pensionados y retirados:

Viajar en subte para jubilados Foto: Ciudad de Buenos Aires

Viajar en subte sin pagar ya es posible para un grupo específico de personas mayores en la Ciudad de Buenos Aires. Si sos jubilado, pensionado o retirado de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, podés acceder a un boleto gratuito que habilita viajes todos los días, sin restricciones horarias y en todas las líneas. El trámite se hace online, y el beneficio se aplica mediante BUEPP, la billetera virtual del Banco Ciudad.

En un contexto de tarifas que presionan el bolsillo, este pase representa una ayuda concreta para sostener la movilidad cotidiana: turnos médicos, trámites, visitas familiares o actividades recreativas. Lo mejor: no necesitás ir a una oficina si contás con la documentación requerida y una cuenta activa para completar la gestión digital.

¿Quiénes pueden acceder al subte gratis en la Ciudad?

El beneficio está dirigido a un universo definido por normativa y requisitos. Podés solicitarlo si cumplís con estas condiciones:

Ser jubilado, pensionado o retirado de las Fuerzas Armadas o de Seguridad .

Tener domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) .

Contar con ingresos de hasta 2,5 jubilaciones mínimas (tope de ingresos para acceder).

Nueva Estación Uruguay Foto: x

Un punto importante: el pase, una vez aprobado, habilita el uso en la red de subtes de la Ciudad bajo las condiciones del programa (sin franjas horarias limitadas y con alcance total en líneas).

Cómo tramitar el pase online paso a paso

El trámite se realiza por TAD (Tramitación a Distancia) ingresando con tus credenciales de miBA. Dentro del sistema, debés completar el formulario en el apartado correspondiente a “Movilidad Porteña” y adjuntar la documentación requerida.

Paso a paso claro (para hacerlo en 10–15 minutos)

Ingresá a TAD con usuario y contraseña de miBA. Buscá el trámite dentro de Movilidad Porteña y completá el formulario con tus datos. Adjuntá la certificación negativa de ANSES. Subí tu recibo de haber jubilatorio o PUAM (si corresponde). Si tenés ingresos extra, incorporá comprobantes de ingresos adicionales. Completá la declaración jurada de ingresos dentro del formulario. Enviá la solicitud y esperá la confirmación oficial del sistema.

Este circuito es 100% digital, por lo que no deberías necesitar asistencia presencial si la carga de archivos es correcta y legible.

¿Cómo se aplica el beneficio y qué tiene que ver BUEPP?

La gratuidad del viaje se instrumenta a través de BUEPP, la billetera del Banco Ciudad. En otras palabras: el pase se gestiona online, se aprueba por el organismo correspondiente y luego el beneficio se refleja mediante esa solución digital vinculada al esquema del programa. Además, quienes no tengan cuenta en Banco Ciudad pueden abrir una gratuita para acceder.

Viajar en transporte público con la SUBE Foto: enelsubte

Tips para que te aprueben más rápido (y evitar rechazos típicos)

Estos consejos no son “letra chica”: suelen ahorrar días de idas y vueltas.

Escaneá o fotografiá los documentos con buena luz y sin cortes (frente/dorso completos si aplica).

Verificá que tu domicilio esté actualizado (debe ser CABA según el requisito).

Si tenés ingresos adicionales, subilos desde el inicio : omitirlos puede frenar la validación.

Revisá tu email: si te desuscribiste de correos del GCBA, podrías no recibir confirmaciones y deberías gestionar un correo alternativo.

Preguntas frecuentes

¿El subte gratis tiene horarios?No: el beneficio aplica todos los días y sin restricciones horarias, según la descripción del programa.

¿Puedo hacer el trámite presencial?La modalidad indicada es online mediante TAD/miBA. [

¿Qué pasa si no tengo Banco Ciudad?Podés abrir una cuenta gratuita para acceder al esquema vía BUEPP.