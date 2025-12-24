Sorteo del Quini 6: los resultados del miércoles 24 de diciembre en vísperas de Navidad

Los resultados de uno de los juegos de azar más famosos de argentino, con premios y valor de los tickets incluido.

El sorteo 3.333 del Quini 6, realizado el 24 de diciembre, tendrá un horario especial, debido a la celebración de la Nochebuena en vísperas de la Navidad. El popular juego de azar se transmite por TV Pública y tiene millones de pesos en premios. Los ganadores fueron anunciados a las 19.

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán algunos premios especiales llamados La Segunda, La Revancha, Siempre Sale y Premio Extra, con sus respectivos premios acumulados. Para esta edición, el pozo total es de 6.700 millones de pesos.

¿Qué números salieron en el Quini 6?

Tradicional : 35 - 08 - 10 - 25 - 33 - 42

La Segunda : 40 - 33 - 22 - 14 - 29 - 42

La Revancha : 35 - 34 - 08 - 15 - 31 - 42

Siempre Sale : 43 - 31 - 06 - 30 - 13 - 24

Premio Extra: 35 - 08 - 10 - 25 - 33 - 42 - 40 - 33 - 22 - 14 - 29 - 34 - 15 - 31

El premio Quini 6 se sortea todos los miércoles y domingo a las 21.15 horas, pero en esta ocasión por ser especial de Nochebuena, su horario cambió a las 19 horas.

Cuánto cuesta jugar el Quini 6