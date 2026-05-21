Javier Milei anunció una baja en las retenciones. Foto: REUTERS

En el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció este jueves una baja en las retenciones al trigo y la cebada para junio y a la soja en enero. Además, celebró la revisión del acuerdo con el FMI y la baja de la inflación.

“Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada del 7,5 a 5,5% a partir de junio 2026. Pero no solo eso, sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre 1/4 de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, expresó.

Y anunció: “No solamente vamos a bajar retenciones al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio 2026 hasta junio 2027; a la industria automotriz, a la industria petroquímica y maquinarias vamos a ir a cero”.

En este sentido, afirmó que desde el Gobierno seguirán “bajando retenciones” y “achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”: “Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad”, expresó.

El presidente volvió a sostener que “los impuestos son un robo” y que “nadie los paga por gusto”, por lo que la misión de su Gobierno “es achicar al Estado para bajar impuestos”.

“Nosotros llegamos al Gobierno para reivindicar la libertad económica y recuperar lo que la Argentina siempre supo hacer bien y que décadas de populismo nos hicieron olvidar. Por eso es imperdonable lo que le hicieron a este sector durante décadas, porque no se trató de un mero descuido”, señaló Milei durante su discurso.

Y sumó: “Ni pueden alegar ignorancia después de tanto tiempo. Fue un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes”.

Luego se refirió a las retenciones: “Las retenciones son la cara más visible, pero son una de las miles de cabezas, de este monstruo estatal que les tiraron encima durante el último siglo. Y todo esto a costa de menor competitividad, menor capitalización y mayor desvalorización de la tierra. Un crimen económico por donde se lo mire”.

“El equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias. El crecimiento lo estamos construyendo y fue deliberadamente saboteado”, advirtió.

Javier Milei en el 172º Aniversario de la Bolsa de Cereales. Foto: Captura

“Nos tratan de crueles pero bajamos la pobreza a la mitad y sacamos de la pobreza a 14 millones de argentinos”, remarcó Milei y señaló que “todo esto fue posible gracias al ajuste fiscal que hicimos”.

“En medio de un programa que funcionaba con una economía que venía creciendo al 7% mensual y la inflación cayendo 1,5% mensual, la oposición nos tiró 40 leyes para romper el equilibrio fiscal. Generó pánico y provocó una dolarización del 50% de los pesos que circulan en nuestra economía”, repasó.

En ese sentido, denunció que la oposición ejecutó un intento de “golpe de Estado” durante el año pasado: “Básicamente lo que ocurrió es que ese intento de golpe de Estado coordinado entre la política con siete pedidos de juicio político, con intentos de descontrol en la calle, más algunos que se resisten al cambio y quieren mantener el statu que que hundió a los argentinos de bien con la complicidad de los medios”, evaluó.

“Dada la aceleración en la tasa de inflación, eso disparó la tasa de interés, y eso cortó el sesgo de crecimiento que tenía la Argentina y mientras se frenaba la demanda tuvimos que enfrentar una corrida como nunca antes vista en la historia argentina”, recordó.

“Jamás en la vida se vio un ataque de semejante magnitud y jamás pudo la Argentina resistir como resistido gracias a este maravilloso modelo que diseño Toto Caputo”, destacó: “Sin embargo, no sólo que nos pusimos de pie sino que además no pudieron violentar el modelo cambiario”, agregó.

“Argentina tiene la recesión mas loca del mundo porque acaba de mostrar un crecimiento del 5,5 interanual y 3,5 desestacionalizado rompiendo el máximo histórico de la variable”, ponderó y también hizo hincapié en que “el crecimiento de las exportaciones que fue del 33%, haciendo un nuevo récord histórico”.

“No vamos a parar hasta exterminar esa maldición que pesa sobre la Argentina que es la inflación”, prometió.

Las frases más destacadas de Javier Milei en la Bolsa de Cereales