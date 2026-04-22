Lecheros - Sancor

La histórica empresa cooperativa SanCor Cooperativas Unidas Limitada, con base operativa en Sunchales, entró oficialmente en proceso de quiebra por disposición de la Justicia de Santa Fe tras arrastrar una deuda de US$120 millones. La resolución, dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich. se encuadró en la Ley de Concursos y Quiebras (N° 24.522), fundamentada específicamente en la aplicación de los artículos 46, 63 y 77 inciso 1 de dicha normativa.

Un dato determinante de la sentencia es que el fallo declara expresamente la inaplicabilidad del mecanismo de salvataje, lo que clausura la posibilidad de recurrir al artículo 48 de la ley. Esto significa que no se abrirá la instancia de “cramdown” o rescate por parte de terceros, por lo que se obligará a la firma a entrar de manera directa en la fase de liquidación.

De esta manera, la caída de SanCor, empresa creada en 1938, representa un golpe histórico para la economía regional. Durante más de ocho décadas, funcionó como un pilar de la industria láctea argentina desempeñando un papel decisivo en la cuenca lechera de la zona centro y en la estructura productiva de Santa Fe. Sin embargo, este desenlace es consecuencia de un extenso período de deterioro marcado por pasivos acumulados, una merma drástica en los niveles de procesamiento y severas trabas para mantener su operatividad.

SANCOR

Con la declaración de quiebra, ahora se iniciará formalmente la etapa de enajenación de los bienes de la cooperativa para afrontar las obligaciones con los acreedores. Este escenario genera una profunda preocupación en el entramado social de Sunchales y la región, dejando en una situación de extrema vulnerabilidad a:

Los empleados directos de la estructura administrativa y de planta.

Los productores asociados que aún remitían su materia prima.

La red de acreedores que aguardan el proceso de verificación y cobro.

El colapso de la gigante láctea ocurre en un momento crítico para la actividad, afectado por la retracción en el consumo interno y una profunda reconfiguración de la competitividad en el mercado de productos frescos y procesados.

Cierra una importante multinacional con sede clave en Argentina: qué pasará con sus empleados

Una importante empresa internacional se suma a PepsiCo, BASF, General Motors y Danone con su reestructuración para que la Argentina pierda centralidad y pase a conformar uno de los cuatro grupos de gestión que habrá en la región.

Se trata de Natura, el gigante brasileño de cosmética, e implica la pérdida de cerca de 100 puestos de trabajo en una gran parte de la empresa; incluye cargos gerenciales. Argentina no es el único país de la región afectado por esta medida pero sí supo ser uno de los centros de operaciones de la empresa más importantes.