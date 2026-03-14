SanCor Salud, entre las 10 mejores empresas para trabajar Foto: Prensa

El Grupo de medicina privada fue reconocido por Great Place to Work entre las mejores empresas para trabajar en el país, dentro de la categoría de organizaciones con más de 1.000 colaboradores.

SanCor Salud se ubicó en el puesto N° 8 del ranking nacional 2026 elaborado por Great Place to Work (GPTW), la firma internacional que desde 1992 evalúa y reconoce a las organizaciones con culturas laborales basadas en la confianza, el respeto y la experiencia positiva de sus colaboradores.

En esta edición, el Grupo de medicina privada volvió a integrar el listado de compañías con más de 1.000 colaboradores, consolidando un camino sostenido en la construcción de un entorno laboral que prioriza el bienestar integral, el desarrollo profesional, la movilidad interna y la cercanía como valor cultural.

El ranking se confecciona a partir de una encuesta confidencial y voluntaria respondida por los propios colaboradores, junto con un análisis de las prácticas culturales y de gestión de personas de cada organización. Esta metodología permite medir de manera objetiva la experiencia diaria dentro de la compañía y el nivel de coherencia entre lo que se propone y lo que efectivamente se vive.

SanCor Salud, entre las 10 mejores empresas para trabajar Foto: Prensa

Actualmente, SanCor Salud cuenta con más de 2.300 colaboradores en todo el país y brinda cobertura a más de 870.000 asociados, a través de más de 300 puntos de atención distribuidos a lo largo del territorio nacional. En este contexto, la compañía asume que su cultura organizacional es un pilar estratégico que impacta directamente en la calidad de su propuesta de valor.

Entre las iniciativas que fortalecen esta experiencia se destacan su Universidad Corporativa, programas de formación continua, políticas de acompañamiento en distintas etapas de la vida familiar y beneficios orientados a promover el equilibrio entre la vida personal y profesional.

“Nuestra cultura organizacional y nuestro clima se sostienen a través de la confianza en la organización y en los equipos de trabajo. Y esa confianza se construye cuando hay coherencia entre lo que decimos y hacemos. Buscamos que cada colaborador encuentre un espacio donde desarrollarse profesionalmente, sentirse valorado y proyectar su crecimiento.

SanCor Salud, entre las 10 mejores empresas para trabajar Foto: Prensa

Nuestro sello, nuestra marca empleadora, que sostenemos y trabajamos internamente, es #EstoyDondeQuieroEstar, y eso hace una diferencia. No nos da lo mismo dónde y cómo está cada uno de nuestros colaboradores”, comentó Mauro Storero, Gerente de Capital Humano.

Este reconocimiento es coherente con la esencia del negocio de SanCor Salud: promover el bienestar de las personas. En ese sentido, la compañía entiende que construir un entorno laboral saludable y cuidado es fundamental para poder brindar valor hacia afuera. Esta visión también se articula con su Estrategia de Sustentabilidad, que integra criterios sociales, ambientales y de gobernanza en toda su gestión.