Economía argentina Foto: NA

Según los cortes que realizan las consultoras para medir las subas de precios, se puede proyectar que la inflación de mayo estaría por debajo del 2,6% de abril, manteniendo el proceso de caída.

Los economistas prevén subas menores a las del cuarto mes del año y aseguran que, en algunas semanas de mayo, los números de alzas de alimentos son menores al 1%.

Según el economista Fernando Marull, el número de mayo se proyecta en 2%: “Pero no descartamos subir a 2,1% dependiendo de lo que ocurra en los últimos días”, le aseguró a Infobae.

Inflación en supermercados. Foto: NA

En tanto, la consultora EcoGo analiza que el incremento de precios para el quinto mes del año rondará el 2,2%.

Otros datos alentadores de la economía

Los mercados también están reaccionando favorablemente ante estos datos que muestran un optimismo económico.

El riesgo país volvió a romper la barrera de los 500 puntos básicos y se ubica en 497.

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: NA

También, las últimas jornadas fueron positivas para el índice de acciones líderes S&P Merval. En el plano porteño, en el último mes se acumula una ganancia de 8,5%, liderada por las acciones bancarias.

Este clima de optimismo también se ve impulsado por los recientes récord de los índices en Wall Street, tal como explica Pablo Wende en la nota de Infobae.

El Banco Central aprovechó además para comprar un máximo volumen de dólares en el año, por un total de USD 447 millones, lo que elevó las reservas hasta los 48.511 millones de dólares.

banco Central Foto: Foto generada con IA Canal 26

La proyección de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación de mayo será más baja que la de abril y aseguró que durante 2027 el país eludirá la incertidumbre que habitualmente generan las elecciones presidenciales porque “la economía se va a llevar puesta a la política”.

“La inflación vuelve a estar a la baja. En abril fue de 2,6%, la más baja desde noviembre, y se espera que en mayo sea más baja aún”, afirmó Caputo, quien subrayó que “las expectativas están ancladas y para los próximos doce meses se espera un 20%”, con lo cual “no se espera ningún cimbronazo”.

Luis Caputo en el Latin Economic Forum. Foto: NA

“No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será de 20%”, insistió el ministro en el Latin American Forum.

Además, destacó otros puntos favorables de la economía basados en el rumbo impulsado por Javier Milei.