Matias Greisert
Por Matias Greisert
jueves, 28 de mayo de 2026, 19:46
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Wall Street.
Wall Street. Foto: REUTERS

El riesgo país vuelve a quebrar la barrera de los 500 puntos, en una jornada donde las acciones argentinas en Wall Street operan con alzas.

El indicador que elabora el JPMorgan opera en los 497 puntos tras haber caído 0,3% en la rueda financiera.

Si bien los bonos soberanos operan con resultados desiguales, los avances alcanzan para que el riesgo país opere por debajo de las 500 unidades básicas.

Wall Street. Foto: REUTERS

En Nueva York, las acciones de empresas argentinas registran ganancias de hasta 3,1% —como es el caso de Banco Macro—, aunque también retroceden por debajo del 2% en el peor de los casos.

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En la plaza local, el Merval gana 0,2% hasta los 3.076.372,99 puntos y los papeles de las compañías muestran resultados variados.

Merval, acciones argentinas
Merval, acciones argentinas

Mientras que Banco Macro (2,4%), Supervielle (1%) y Galicia (0,84%) encabezan los mejores desempeños, a contramano se ubican Loma Negra (-1,4%), Sociedad Comercial del Plata (-2,2%) y Edenor (-2,3%) en la Bolsa porteña.

Dólar hoy

El dólar oficial en Banco Nación cerró sin cambios a $1430 mientras, el dólar blue bajó $10, a $1430 también.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

Los tipos de cambio financieros, en tanto, anotaban leves caídas. El dólar MEP se negociaba en $1428,97 y el contado con liqui, a $1481,53.

Cotizaciones del dólar este jueves 28 de mayo

Dólar Blue:

Compra $1.410 / Venta $1.430

Dólar Oficial:

Compra $1.380 / Venta $1.430

Dólar Mayorista:

Compra $1.401 / Venta $1.410

Dólar MEP:

Compra $1.433 / Venta $1.435,2

Dólar Contado Con Liquidación (CCL):

Compra $1.481,1 / Venta $1.484,9

Dólar Tarjeta:

Venta $1.859