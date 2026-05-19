Petróleo, REUTERS

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes 19 de mayo que la inflación mayorista registró una suba del 5,2% durante abril, un resultado que marcó una aceleración de 1,8 puntos porcentuales respecto al 3,4% que se había reportado en marzo. Esta variación representó el incremento mensual más elevado para este indicador desde marzo de 2024, momento en el que el índice todavía asimilaba el impacto de la devaluación aplicada al comienzo del gobierno de Javier Milei.

La evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) en el cuarto mes del año duplicó el comportamiento de la inflación minorista, debido a que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 2,6% en el mismo período. De esta manera, el indicador de precios al por mayor acumuló un alza del 11,6% en el primer cuatrimestre de 2026 y una variación del 30,8% en la comparación interanual respecto a los últimos 12 meses, un desempeño que se desglosa en un aumento del 5,3% en los bienes de origen nacional y del 2,5% en los artículos importados.

El impacto del conflicto en Medio Oriente se trasladó a las estructuras de costos de producción locales y explicó por qué las divisiones vinculadas a la energía lideraron las subas dentro del entramado productivo nacional. Según los detalles del informe oficial, los rubros con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron:

Petróleo crudo y gas: 2,09%

Productos refinados del petróleo. 1,63%

Sustancias y productos químicos: 0,46%

Alimentos y bebidas: 0,26%

Productos de caucho y plástico: 0,18%

Aumento en alimentos y bebidas. Foto: NA.

Inflación de abril 2026: las tres mediciones del sector mayorista

El organismo estadístico nacional presentó la triple apertura técnica que realiza habitualmente para evaluar el comportamiento de los precios en esta etapa de la cadena de comercialización:

Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM): Esta variable mide la evolución de los valores a los que productores e importadores colocan sus bienes en el mercado local e incluye la carga impositiva, un registro que arrojó una suba del 5,2% en abril y un acumulado interanual del 30,8%.

Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB): Este indicador calcula el mismo universo que el anterior pero excluye el impacto impositivo, mostrando un avance mensual del 4,8% y un incremento del 29,6% frente al mismo mes del año pasado.

Índice de Precios Básicos del Productor (IPP): Este índice se enfoca de forma exclusiva en la producción nacional sin computar el cobro de impuestos, registrando una suba del 4,8% en el mes y una variación interanual del 30,9%.

Además, el INDEC difundió de manera simultánea el Índice del Costo de la Construcción (ICC) para el aglomerado del Gran Buenos Aires, una medición que reflejó un incremento del 3,1% mensual en abril y una suba del 30,2% en la comparación interanual.

El informe oficial detalló que los materiales experimentaron un incremento del 2,9% el mes pasado, mientras que la mano de obra presentó una suba del 3,1% debido al impacto directo de la paritaria sectorial que la UOCRA homologó a finales de marzo. Por su parte, los gastos generales del sector anotaron un alza del 3,3% en abril, un comportamiento que estuvo impulsado de forma preeminente por las readecuaciones en los cuadros tarifarios de los servicios públicos de luz, agua y gas.

Construcción en Argentina. Foto: NA

Respecto a las tareas específicas dentro del proceso de edificación, los rubros que sufrieron los mayores incrementos de costos durante el período analizado fueron los trabajos de yesería, con un avance del 5,6%; seguidos por las labores de pintura, que marcaron un aumento del 4,9%; y las obras de instalación eléctrica, que cerraron el mes con una aceleración del 4,6%.