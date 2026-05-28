El Banco Central adquirió USD 447 millones y las reservas alcanzaron el registro más alto desde 2019. Foto: REUTERS

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 96 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario, en una racha sostenida por acuerdos con bancos, empresas y organismos públicos que permitió reforzar las reservas internacionales y acercarse a la meta anual de acumulación de divisas.

La autoridad monetaria compró este jueves USD 447 millones, la segunda adquisición diaria más alta del año, y elevó el acumulado de 2026 a más de USD 9.600 millones. Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el Central incorporó USD 9.681 millones, cifra equivalente a más del 96% de la meta prevista para este año.

La única jornada sin operaciones fue el 2 de enero, mientras que abril se consolidó como el mes de mayor actividad, con compras por USD 2.769 millones. El récord diario continúa siendo el del 10 de abril, cuando el BCRA adquirió USD 457 millones.

El BCRA acumuló 96 ruedas consecutivas comprando dólares y ya superó los USD 9.600 millones

Durante los primeros días de mayo, el ritmo de compras diarias se había mantenido por debajo de los USD 100 millones, aunque en las últimas semanas se aceleró de forma significativa. Solo en la última semana, el Central absorbió USD 909 millones, mientras que el total mensual alcanzó los USD 2.526 millones.

La autoridad monetaria compró este jueves USD 447 millones, la segunda adquisición diaria más alta del año. Foto: Foto generada con IA Canal 26

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que el grueso de la liquidación de la cosecha agrícola todavía no ingresó plenamente al mercado, por lo que se espera una mayor oferta de divisas en el corto plazo. Ese escenario podría otorgarle mayor margen de intervención al BCRA y contribuir al fortalecimiento de las reservas.

Hasta el momento, la entidad monetaria ya alcanzó el 96% de la meta anual de compras. Sin embargo, durante el primer trimestre la demanda de dólares por parte del Tesoro para afrontar compromisos financieros limitó el crecimiento neto de las reservas.

La liquidación de la cosecha y las emisiones de deuda impulsan la acumulación de divisas

Para sostener el proceso de acumulación, el Banco Central impulsó emisión de pesos sin esterilizar, mientras que el Tesoro absorbió parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local. El objetivo oficial fue contener la presión sobre el tipo de cambio y consolidar la desaceleración inflacionaria.

Las proyecciones oficiales ubican el saldo neto de compras para 2026 en un rango de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo de la disponibilidad de divisas y de la demanda de pesos en el mercado interno. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que ambos factores serán determinantes para el desempeño anual del programa monetario.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Foto: NA

En ese contexto, la liquidación de la cosecha gruesa aparece como una fuente central de dólares para reforzar las reservas. A eso se suma la expectativa de mayores emisiones de deuda corporativa y provincial en el exterior, que podrían superar los USD 3.200 millones.

Las reservas del Banco Central alcanzaron los USD 48.511 millones tras el desembolso del FMI

El reciente desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) también contribuyó al fortalecimiento de las reservas. El ingreso de USD 1.000 millones a comienzos de esta semana elevó las reservas brutas por encima de los USD 47.000 millones, el nivel más alto desde 2019.

La semana pasada, el directorio del FMI había aprobado la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) por USD 20.000 millones, habilitando nuevos desembolsos hacia la Argentina.

Las reservas brutas del BCRA alcanzaron los USD 48.511 millones, con una suba diaria de USD 644 millones. Se trata del mayor nivel en casi siete años y supera incluso el máximo registrado en febrero durante la actual gestión.

Antes del cierre de la semana, el Gobierno deberá afrontar el pago correspondiente al Bopreal Serie 3, equivalente al 34% del capital emitido, por unos USD 1.020 millones más intereses cercanos al 3%. Ese compromiso absorberá gran parte del efecto positivo generado por el reciente desembolso del FMI sobre las reservas.