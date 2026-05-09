Jubilados ANSES Foto: Archivo NA

Junio llega con una noticia que muchos esperan: ANSES deposita el aguinaldo (SAC) a jubilados y pensionados en la misma fecha en la que se acredita el haber mensual. Es decir: no hay un día único para todos, sino un cronograma escalonado por terminación de DNI, como ocurre cada mes.

Este “extra” es la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) del año. Se paga dos veces (junio y diciembre) y su monto no es fijo: cambia según el haber de cada persona, porque se calcula sobre el mejor ingreso del semestre.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de jubilados en junio 2026?

ANSES lo paga junto con el haber de junio, respetando el calendario habitual. Para este mes, las fechas difundidas para jubilaciones y pensiones quedan así (siempre según terminación de DNI y el tipo de haber).

Jubilaciones y pensiones que NO superan la mínima

DNI terminado en 0 : 8 de junio

1 : 9 de junio

2 : 10 de junio

3 : 11 de junio

4 : 12 de junio

5 : 16 de junio

6 : 17 de junio

7 : 18 de junio

8 : 19 de junio

9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1 : 23 de junio

2 y 3 : 24 de junio

4 y 5 : 25 de junio

6 y 7 : 26 de junio

8 y 9: 29 de junio

Dato clave: el aguinaldo se acredita el mismo día que el haber mensual de junio, en la cuenta habitual. No requiere trámite extra.

¿Quiénes cobran el aguinaldo (SAC) de ANSES?

El pago alcanza a beneficiarios del sistema previsional nacional, incluyendo:

Jubilados y pensionados

Titulares de PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

¿De cuánto es el aguinaldo? Así se calcula el monto del SAC

La regla es simple: el aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto del semestre. Para la cuota de junio, se toma el período enero–junio y se calcula sobre el mejor haber de esos meses.

Cobros ANSES Foto: ANSES

Fórmula práctica

Aguinaldo (bruto) = Mejor haber del semestre ÷ 2

Importante: ¿el bono entra en el cálculo?

Si cobrás el bono extraordinario (por ejemplo, el refuerzo de $70.000), tené en cuenta que se informa como no remunerativo y no se incluye para calcular el aguinaldo: el SAC se calcula sobre el haber (y adicionales habituales), no sobre ese refuerzo.

Ejemplos rápidos para saber “cuánto me toca” (sin vueltas)

Como el monto real depende de tu mejor haber entre enero y junio, la forma más útil es pensar en escenarios. Por ejemplo, en mayo 2026 se informó que la jubilación mínima rondó $393.250,17 y que, con el bono, el total mensual superó $463.250,17 (pero recordá: el aguinaldo se calcula sobre el haber, no sobre el bono).

Si tu mejor haber (sin contar bono) fue cercano a $393.250 , tu aguinaldo estimado sería aprox. $196.625 (la mitad).

Si tu mejor haber fue superior (porque tu prestación supera la mínima), el aguinaldo sube en la misma proporción: a mayor haber, mayor SAC.

Nota: los haberes se actualizan por movilidad, así que el “mejor mes” del semestre suele ser el más reciente del período, si hubo aumentos.

Cómo consultar tu fecha exacta y el detalle del aguinaldo en “Mi ANSES”

Para evitar confusiones (sobre todo si cobrás más de una prestación), ANSES permite consultar fecha y lugar de cobro y ver la liquidación desde canales oficiales:

Entrá a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social Menú Cobros → Consultar fecha y lugar de cobro Revisá la liquidación del mes, donde suele figurar el concepto del SAC

Preguntas frecuentes

1) ¿El aguinaldo se cobra en un día aparte?

No: en ANSES se deposita junto con el haber de junio, según el cronograma por DNI.

2) ¿Hay que hacer algún trámite para cobrarlo?

No. Es automático y se acredita en la cuenta habitual.

3) ¿Qué pasa si empecé a cobrar a mitad de semestre?

En esos casos, el SAC puede calcularse de manera proporcional si no se cobraron todos los meses del semestre (por alta reciente, rehabilitación, etc.).