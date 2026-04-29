Fiesta provincial del Churro Foto: montecristo.gov

La provincia de Córdoba sumará un evento nuevo a su agenda cultural con el debut del Primer Festival Provincial del Churro y Sabores Tradicionales, que se realizará el domingo 10 de mayo, de 15 a 20, en la Plaza Sarmiento de Monte Cristo. El encuentro será de acceso libre y gratuito y tendrá un incentivo especial para el público: las primeras 500 personas que ingresen recibirán un voucher para retirar churros sin costo dentro del predio.

La iniciativa es impulsada por el municipio y apunta a poner en valor la gastronomía local, fortalecer a los emprendedores regionales y atraer visitantes de distintos puntos del territorio cordobés. En caso de lluvia o condiciones climáticas adversas, la organización confirmó que todas las actividades se trasladarán al espacio cubierto Arena Monte Cristo, para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

Competencia de churros: categorías, jurado y premios

Fiesta provincial del Churro Foto: montecristo.gov

Uno de los ejes del festival será la competencia de churros, con dos categorías en disputa: Amateur y Experto Churrero. En esta última participarán elaboradores profesionales, incluidos referentes del circuito de food trucks.

El jurado estará conformado por especialistas de la Escuela de Gastronomía Celia, que evaluarán criterios como sabor, textura, presentación, originalidad e higiene. Cada concursante deberá presentar seis unidades y explicar su método de elaboración. El certamen comenzará a las 17 y la premiación se realizará a las 19.30.

Además del concurso, el festival contará con un espacio dedicado a los sabores tradicionales, donde se ofrecerán productos regionales como quesos, embutidos y miel, junto a una feria de artesanos y propuestas para todo público.

Feria regional, música y propuesta familiar en el Festival del Churro en Córdoba

La programación se completará con espectáculos musicales en vivo, pensados para acompañar la tarde y convertir el evento en un plan familiar al aire libre. El intendente Daniel Haniewicz remarcó que la propuesta busca dinamizar la economía loca, atraer turismo y posicionar a Monte Cristo como una nueva referencia dentro del calendario cultural de la provincia.

Quienes quieran participar del concurso ya pueden inscribirse a través de los canales oficiales del municipio. La inscripción es gratuita para aficionados, mientras que los profesionales deberán abonar un canon.

Los festivales gastronómicos como un motor turístico en Córdoba

Festival del churro Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los eventos culturales gastronómicos se consolidaron en los últimos años como uno de los principales impulsores del turismo interno en la provincia de Córdoba. Según datos oficiales de la Agencia Córdoba Turismo, los festivales y fiestas populares forman parte de una estrategia clave para distribuir visitantes más allá de los grandes centros urbanos y generar movimiento económico en localidades del interior.

Un informe difundido por el organismo provincial a comienzos de 2026 destacó que los festivales provinciales movilizan miles de visitantes cada temporada y tienen impacto directo en sectores como la gastronomía, el comercio, el transporte y los servicios locales, además de fortalecer a productores y emprendedores regionales. En ese esquema, los eventos gastronómicos ganaron peso propio al combinar identidad cultural, consumo y propuestas familiares.

Desde la Agencia Córdoba Turismo subrayaron que este tipo de iniciativas permiten posicionar a ciudades chicas y medianas dentro del calendario turístico provincial, diversificando la oferta y ampliando la permanencia de visitantes. La incorporación del Festival Provincial del Churro en Monte Cristo se inscribe en esa lógica de crecimiento sostenido y federalización de los atractivos culturales.

Cómo llegar al Festival del Churro en Córdoba desde CABA

Para quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires, Monte Cristo se encuentra a unos 700 kilómetros por carretera y es accesible tanto en auto como en transporte público. En vehículo particular, la opción más directa es tomar la Ruta Nacional 9 hasta Córdoba capital y luego continuar por la Ruta Nacional 19, que conecta la ciudad de Córdoba con Monte Cristo. El trayecto demora entre 6 y 7 horas, según el tránsito y las paradas intermedias.

Otra alternativa es viajar en micro de larga distancia desde la Terminal de Retiro hasta la Terminal de Ómnibus de Córdoba, con un tiempo estimado de viaje de 8 horas y 50 minutos. Desde allí, se puede completar el recorrido hasta Monte Cristo en colectivos interurbanos, con viajes de aproximadamente 40 minutos, o en auto particular. Las conexiones son frecuentes y permiten llegar con comodidad el mismo día del evento.