Los sabores de un churro, en un alfajor:

Alfajor y churros, en una sola golosina. Foto: IA/Canal26

Una de las grandes pasiones en Argentina es la comida, en cualquiera de sus formas. A la hora de darse gustos, las opciones dulces tienen mucha presencia, con los alfajores como la golosina favorita de miles. Como si fuera, poco existe la combinación de sabores y uno se volvió viral en los últimos días.

Se trata del “Alfachurro”, una llamativa innovación en el mundo de las golosinas que ya aparece en distintos kioscos y supermercados del país. Se trata de un alfajor con sabor a churro relleno, un clásico a la hora de disfrutar una merienda en la playa, una plaza o simplemente en casa.

El alfachurro, la nueva golosina viral. Foto: Instagram golosinas_arg

Una aclaración importante es que el sabor de este alfajor es churro, pero no contiene extractos de uno dentro a modo de relleno. Este nuevo lanzamiento no contiene gluten, por lo que es apto para todas las personas, incluso aquellas que padecen de celiaquía.

En un guiño al verano, y en especial a Mar del Plata, la empresa Antojitos Dulces presentó esta golosina que tiene “auténtico sabor a churro”, además de estar “relleno con el clásico dulce de leche que derrite cualquier antojo”.

“Crocante por fuera, suave por dentro… pura nostalgia en cada mordisco”, mencionaron en las redes sociales de este destacado alfajores que ya llegó a los mostradores y góndolas.

Un detalle en la presentación es que tiene azúcar sobre el relleno de chocolate, en un guiño claro a la textura de los churros.

Cuánto vale el Alfachurro, la nueva golosina viral

Su precio de referencia se ubica alrededor de los $2.000, aunque depende del sitio de venta. Su costo lo ubica en la gama media

Cuánto sale el Trico Maicena, el nuevo alfajor de Rasta

Rasta es una de las principales marcas de alfajores del país e incluso desde 2025 es el más vendido en Argentina.

Su nuevo producto es el Rasta TRICO Maicena, una variante de la familia TRICO que salió unos meses atrás. Esta innovación ofrece nuevos sabores, ideales para aquellos que disfrutan de la marca que más alfajores vende en el país.

El Trico Maicena, el nuevo alfajor de Rasta. Foto: Instagram

Cuánto vale el nuevo alfajor Rasta y dónde conseguirlo

El alfajor TRICO Maicena ya se puede conseguir en supermercados, kioscos y otros puntos de venta de la marca.

Su precio de venta al público está entre $1.700 y $2.000 aproximadamente en kioscos. En plataformas online como Mercado Libre, se puede conseguir el pack de 5 unidades por $12.600, mientras que la caja de 14 queda a $27.500.