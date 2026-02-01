Cómo hacer los mejores churros Foto: Instagram @qchurro_

Estos churros de batata actualizan la receta tradicional con una masa más húmeda y sencilla de manejar. El relleno de crema de cacao y avellanas aporta un sabor más intenso y convierte la propuesta en una alternativa práctica, pensada para prepararse rápido y con ingredientes habituales de la cocina diaria.

Desde la preparación de la mezcla hasta el momento de servir, todo el proceso lleva menos de 20 minutos.

Cómo personalizar estos churros distintos

El relleno puede sustituirse por dulce de leche, crema pastelera o pastas de frutos secos; lo importante es que tengan una consistencia espesa para conservar la forma. También se puede aromatizar la masa con esencia de vainilla o ralladura de naranja para sumar perfume.

En cuanto a la presentación, los churros pueden prepararse en tamaño bocado o con el formato largo tradicional. Para el rebozado final, el azúcar puede mezclarse con canela o con cacao en polvo para variar el sabor.

Ingredientes

250 g de batata cocida y hecha puré

120 g de harina común

30 g de azúcar

1 pizca de sal

50 ml de agua o leche

1 cucharada de aceite

Aceite para freír

120 g de crema de cacao y avellanas (para el relleno)

Azúcar extra para espolvorear

Paso a Paso

Mezclar el puré de batata con el azúcar, la sal, el agua (o leche) y el aceite hasta lograr una base homogénea. Incorporar la harina y unir hasta formar una masa blanda y lisa. Colocar la masa en una manga con pico rizado. Formar los churros directamente sobre el aceite caliente, a fuego medio. Freír girándolos hasta que estén dorados de manera pareja. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. Rellenar con la crema de cacao y avellanas y espolvorear con azúcar antes de servir.

Un clásico playero Foto: Churros El Topo

El ranking de los churros más vendidos

Si bien cada fábrica tiene sus especialidades, hay un consenso claro sobre los sabores más elegidos por los argentinos:

Relleno de dulce de leche Churro clásico (con azúcar) Bañado con chocolate Crema pastelera Nutella

Igualmente, la innovación en el mundo del churro no tiene límites. Con el tiempo, se popularizaron versiones saladas como las de queso cheddar, roquefort y jamón y queso. Hoy, la tendencia “gourmet” incluye sabores como menta con chocolate, oreo, sambayón y, aprovechando el reciente boom, el churro de pistacho bañado en chocolate.