Nico Vázquez y Emilia Attias se reencontraron para el ‘Cris Morena Day’: “Estamos listos”

El streaming de Migue Granados anunció un show para homenajear a Cris Morena el próximo miércoles 28 de agosto y la noticia generó furor en los últimos días.

Nico Vázquez y Emilia Attias se volvieron a juntar para el "Cris Morena Day". Foto: Instagram.

En una semana llena de emociones para fanáticos de Casi Ángeles, ahora Nicolás Vázquez y Emilia Attias sorprendieron a sus seguidores tras realizar un inminente anuncio a través de las redes sociales.

El actor agarró su celular, abrazó a la modelo y con mucho amor le contaron a sus seguidores una novedad espectacular que los vuelve a unir y los sumerge en una gran experiencia artística. Vázquez y Attias se mostraron en los rincones del edificio de OLGA para ensayar por un motivo muy especial: formarán parte del homenaje dedicado a Cris Morena.

Nico Vázquez y Emilia Attias. Foto: Instagram.

Nico Vázquez y Emilia Attias fueron grandes compañeros en “Casi Ángeles”. Foto: Instagram.

El canal de Migue Granados organizó el “Cris Morena Day”, una noche que estará repleta de canciones que formaron parte de las novelas de Cris y serán interpretadas por los artistas más icónicos. El objetivo de este evento, que se realizará este miércoles, es para conmemorar todos los proyectos que realizó la productora y que aún siguen en el recuerdo de muchos fanáticos.

“Nosotros estamos listos, ¿y ustedes? Qué hermoso volver a vivir esto una vez más juntos Emilia ¡Te quiero muchísimo! Lo pueden ver por YouTube en Olga”, expresó el actor en el posteo donde compartió las fotos junto a Emilia.

El video de Nico Vázquez y Emilia Attias que enloqueció a sus fans. Video: Instagram.

“Bueno amiga, ¿qué pasa mañana?”, le dijo Nico a la actriz en el video que compartieron. A lo que la modelo respondió: “No sé pero va a explotar todo”. De esa forma, la pareja de Gimena Accardi le tiró flores y elogios a su compañera: “Agárrense que mañana vuelve Cielo, la número uno”.

¿Quiénes participarán del Cris Morena Day?

El canal de streaming OLGA organizó este evento par homenajear los proyectos de Cris Morena que marcaron la infancia de toda una generación de niños en Argentina. Entre ellos, la recordada “Chiquititas” de Romina Yan, “Rebelde Way”, “Floricienta” y “Casi Ángeles”.

El evento contará con la participación de los siguientes cantantes, actores y personalidades de las redes: